https://ria.ru/20250414/lavrov-2011183695.html
Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила сходка военачальников ВСУ
Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила сходка военачальников ВСУ - РИА Новости, 14.04.2025
Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила сходка военачальников ВСУ
Российские ракеты нанесли удар в Сумах по месту сходки украинских и западных военачальников, у Москвы есть подтверждающие факты, заявил глава российского МИД... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:20:00+03:00
2025-04-14T16:20:00+03:00
2025-04-14T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Российские ракеты нанесли удар в Сумах по месту сходки украинских и западных военачальников, у Москвы есть подтверждающие факты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант"."У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю, под видом кого", — отметил он.Как напомнил министр, военную технику и вооружение запрещено размещать на территории гражданских объектов, согласно международному гуманитарному праву. При этом еще во время действия Минских соглашений и с началом спецоперации регулярно обнаруживали в городских кварталах, около детских садов артиллерию и системы ПВО. "Сколько в интернете выложено видео, когда украинские женщины кричат, чтобы военные убирались от магазинов, детских площадок. Но эта практика продолжается", — добавил Лавров. Глава МИД также подчеркнул, что, по общеизвестной информации, на Украине находятся натовские военные, которые напрямую руководят ВСУ."Нью-Йорк таймс" недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования", — добавил Лавров.По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.По словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары наносились во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая. Позже стало известно, что там был убит полковник Юрий Юла, бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011135300.html
https://ria.ru/20250413/simonjan-2011053310.html
https://ria.ru/20250414/uliyanov-2011065179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, сергей лавров, украина, сумы
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Сергей Лавров, Украина, Сумы
Лавров заявил, что на объекте в Сумах проходила сходка военачальников ВСУ
Лавров: в Сумах проходила встреча военачальников ВСУ с западными коллегами
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Российские ракеты нанесли удар в Сумах по месту сходки украинских и западных военачальников, у Москвы есть подтверждающие факты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант"
.
"У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю, под видом кого", — отметил он.
Как напомнил министр, военную технику и вооружение запрещено размещать на территории гражданских объектов, согласно международному гуманитарному праву. При этом еще во время действия Минских соглашений и с началом спецоперации регулярно обнаруживали в городских кварталах, около детских садов артиллерию и системы ПВО.
"Сколько в интернете выложено видео, когда украинские женщины кричат, чтобы военные убирались от магазинов, детских площадок. Но эта практика продолжается", — добавил Лавров.
Глава МИД также подчеркнул, что, по общеизвестной информации, на Украине
находятся натовские военные, которые напрямую руководят ВСУ
.
"Нью-Йорк таймс" недавно объяснила, как американцы с самого начала играли решающую роль в атаках на Россию
. Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования", — добавил Лавров
.
По информации Минобороны, 13 апреля российские военные нанесли удар двумя оперативно-тактическими ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" в Сумах. Там удалось уничтожить более 60 украинских боевиков.
При этом в военном ведомстве подчеркнули, что киевский режим продолжает использовать свое население в качестве живого щита, проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.
По словам бывшего депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары наносились во время церемонии, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая. Позже стало известно, что там был убит полковник Юрий Юла, бывший заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.