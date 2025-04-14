https://ria.ru/20250414/kvartira-2011058728.html

Юрист объяснила, кого посадят в тюрьму за нелегальную сдачу квартиры

Юрист объяснила, кого посадят в тюрьму за нелегальную сдачу квартиры - РИА Новости, 14.04.2025

Юрист объяснила, кого посадят в тюрьму за нелегальную сдачу квартиры

За сдачу квартиры без уплаты налога собственнику грозит тюрьма, рассказала агентству “Прайм” юрист Анастасия Билялова. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T03:18:00+03:00

2025-04-14T03:18:00+03:00

2025-04-14T03:20:00+03:00

общество

квартира

аренда

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. За сдачу квартиры без уплаты налога собственнику грозит тюрьма, рассказала агентству “Прайм” юрист Анастасия Билялова.Если наймодатель получает доход, но не платит налог, и об этом узнает Федеральная налоговая служба, ему грозит не только уплата полной суммы, но и штраф за непредставление декларации и пени. Поскольку деяние было умышленным, нарушителю также придется заплатить штраф 40% от неуплаченной суммы налога."Если сумма за три года превысила 2,7 миллиона рублей, грозит уже уголовная ответственность. Может быть штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до года", — предупредила юрист.Если сумма за три года составила 13,5 миллиона рублей, назначается штраф от 200 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.При этом, если собственник жилья нарушил закон впервые и успешно оплатил сумму недоимки, пени и штрафы, его освобождают от уголовной ответственности по этой статье, заключила юрист.

https://ria.ru/20250326/nedvizhimost-2007323311.html

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общество, квартира, аренда