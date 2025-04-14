Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе запретили работу школы, где обрушилась штукатурка с потолка - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kuzbass-2011156735.html
В Кузбассе запретили работу школы, где обрушилась штукатурка с потолка
В Кузбассе запретили работу школы, где обрушилась штукатурка с потолка - РИА Новости, 14.04.2025
В Кузбассе запретили работу школы, где обрушилась штукатурка с потолка
Юргинский городской суд Кемеровской области запретил работу школы №2, где в кабинете во время урока обрушилась штукатурка с потолка, сообщает объединенный... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:18:00+03:00
2025-04-14T14:18:00+03:00
происшествия
кемеровская область
юрга
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008369099_57:0:1200:643_1920x0_80_0_0_9a7d38e7da335ad3b9f7461f728d197e.jpg
КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Юргинский городской суд Кемеровской области запретил работу школы №2, где в кабинете во время урока обрушилась штукатурка с потолка, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. С потолка в кабинете школы №2 в городе Юрга Кемеровской области 31 марта во время урока обрушилась штукатурка. Никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Как сообщили в объединенном пресс-центре, Юргинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском, в котором просит обязать школу провести инженерно-техническое обследование здания с привлечением специализированной организации. По результатам обследования – получить акт, заключение или отчет о техническом состоянии конструкций здания школы. "В порядке подготовки к судебному слушанию 11 апреля 2025 года Юргинским городским судом в рамках обеспечительных мер до рассмотрения искового заявления Юргинского межрайонного прокурора по существу принято решение о запрете деятельности по эксплуатации здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Юрги"… до окончания проведения инженерно-технического обследования здания", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010434261.html
https://ria.ru/20240917/shkola-1973134230.html
кемеровская область
юрга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008369099_214:0:1071:643_1920x0_80_0_0_e822f99cbdeaba130b098284b95a394c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область, юрга, россия
Происшествия, Кемеровская область, Юрга, Россия
В Кузбассе запретили работу школы, где обрушилась штукатурка с потолка

Суд в Кузбассе запретил работу школы, где во время урока обрушилась штукатурка

© Кадр видео из соцсетейШтукатурка с потолка обрушилась в школе в городе Юрга Кемеровской области
Штукатурка с потолка обрушилась в школе в городе Юрга Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Штукатурка с потолка обрушилась в школе в городе Юрга Кемеровской области
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Юргинский городской суд Кемеровской области запретил работу школы №2, где в кабинете во время урока обрушилась штукатурка с потолка, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
С потолка в кабинете школы №2 в городе Юрга Кемеровской области 31 марта во время урока обрушилась штукатурка. Никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
Мужчина, пытавшийся пройти в учебное заведение в Челябинске - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
СК начал проверку после инцидента в челябинской школе
10 апреля, 11:47
Как сообщили в объединенном пресс-центре, Юргинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском, в котором просит обязать школу провести инженерно-техническое обследование здания с привлечением специализированной организации. По результатам обследования – получить акт, заключение или отчет о техническом состоянии конструкций здания школы.
«
"В порядке подготовки к судебному слушанию 11 апреля 2025 года Юргинским городским судом в рамках обеспечительных мер до рассмотрения искового заявления Юргинского межрайонного прокурора по существу принято решение о запрете деятельности по эксплуатации здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Юрги"… до окончания проведения инженерно-технического обследования здания", – говорится в сообщении.
C потолка школы в городе Суровикино Волгоградской области упала штукатурка. 17 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В школе под Волгоградом упала штукатурка, пострадала девочка
17 сентября 2024, 11:51
 
ПроисшествияКемеровская областьЮргаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала