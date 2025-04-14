В Кузбассе запретили работу школы, где обрушилась штукатурка с потолка
Суд в Кузбассе запретил работу школы, где во время урока обрушилась штукатурка
© Кадр видео из соцсетейШтукатурка с потолка обрушилась в школе в городе Юрга Кемеровской области
© Кадр видео из соцсетей
Штукатурка с потолка обрушилась в школе в городе Юрга Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Юргинский городской суд Кемеровской области запретил работу школы №2, где в кабинете во время урока обрушилась штукатурка с потолка, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
С потолка в кабинете школы №2 в городе Юрга Кемеровской области 31 марта во время урока обрушилась штукатурка. Никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность).
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Как сообщили в объединенном пресс-центре, Юргинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском, в котором просит обязать школу провести инженерно-техническое обследование здания с привлечением специализированной организации. По результатам обследования – получить акт, заключение или отчет о техническом состоянии конструкций здания школы.
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"В порядке подготовки к судебному слушанию 11 апреля 2025 года Юргинским городским судом в рамках обеспечительных мер до рассмотрения искового заявления Юргинского межрайонного прокурора по существу принято решение о запрете деятельности по эксплуатации здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Юрги"… до окончания проведения инженерно-технического обследования здания", – говорится в сообщении.
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