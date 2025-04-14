https://ria.ru/20250414/kuzbass-2011156735.html

В Кузбассе запретили работу школы, где обрушилась штукатурка с потолка

В Кузбассе запретили работу школы, где обрушилась штукатурка с потолка - РИА Новости, 14.04.2025

В Кузбассе запретили работу школы, где обрушилась штукатурка с потолка

Юргинский городской суд Кемеровской области запретил работу школы №2, где в кабинете во время урока обрушилась штукатурка с потолка, сообщает объединенный... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:18:00+03:00

2025-04-14T14:18:00+03:00

2025-04-14T14:18:00+03:00

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 14 апр – РИА Новости. Юргинский городской суд Кемеровской области запретил работу школы №2, где в кабинете во время урока обрушилась штукатурка с потолка, сообщает объединенный пресс-центр судов региона. С потолка в кабинете школы №2 в городе Юрга Кемеровской области 31 марта во время урока обрушилась штукатурка. Никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность). Как сообщили в объединенном пресс-центре, Юргинский межрайонный прокурор обратился в суд с иском, в котором просит обязать школу провести инженерно-техническое обследование здания с привлечением специализированной организации. По результатам обследования – получить акт, заключение или отчет о техническом состоянии конструкций здания школы. "В порядке подготовки к судебному слушанию 11 апреля 2025 года Юргинским городским судом в рамках обеспечительных мер до рассмотрения искового заявления Юргинского межрайонного прокурора по существу принято решение о запрете деятельности по эксплуатации здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Юрги"… до окончания проведения инженерно-технического обследования здания", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250410/chelyabinsk-2010434261.html

https://ria.ru/20240917/shkola-1973134230.html

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происшествия, кемеровская область, юрга, россия