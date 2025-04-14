https://ria.ru/20250414/kurjane-2011124199.html

ВСУ минируют кладбища в курском приграничье

ВСУ минируют кладбища в курском приграничье - РИА Новости, 14.04.2025

ВСУ минируют кладбища в курском приграничье

Врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в связи с приближением Пасхи призвал жителей Курской области не посещать места захоронений в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T12:19:00+03:00

2025-04-14T12:19:00+03:00

2025-04-14T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg

КУРСК, 14 апр – РИА Новости. Врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в связи с приближением Пасхи призвал жителей Курской области не посещать места захоронений в приграничье, так как имеются сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и могил. "Я понимаю желание всех православных в этот великий праздник посетить родную землю и места захоронения близких людей… Я еще раз призываю курян не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения", - заявил Горячев в ходе заседания правительства Курской области. Он напомнил, что с 15 марта введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничья и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.

https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины