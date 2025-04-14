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ВСУ минируют кладбища в курском приграничье - РИА Новости, 14.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 14.04.2025 (обновлено: 12:41 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/kurjane-2011124199.html
ВСУ минируют кладбища в курском приграничье
ВСУ минируют кладбища в курском приграничье - РИА Новости, 14.04.2025
ВСУ минируют кладбища в курском приграничье
Врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в связи с приближением Пасхи призвал жителей Курской области не посещать места захоронений в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T12:19:00+03:00
2025-04-14T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 14 апр – РИА Новости. Врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в связи с приближением Пасхи призвал жителей Курской области не посещать места захоронений в приграничье, так как имеются сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и могил. "Я понимаю желание всех православных в этот великий праздник посетить родную землю и места захоронения близких людей… Я еще раз призываю курян не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения", - заявил Горячев в ходе заседания правительства Курской области. Он напомнил, что с 15 марта введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничья и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.
https://ria.ru/20250414/vsu-2011072216.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ минируют кладбища в курском приграничье

ВСУ минируют кладбища и места захоронения в курском приграничье

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 14 апр – РИА Новости. Врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в связи с приближением Пасхи призвал жителей Курской области не посещать места захоронений в приграничье, так как имеются сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и могил.
"Я понимаю желание всех православных в этот великий праздник посетить родную землю и места захоронения близких людей… Я еще раз призываю курян не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения", - заявил Горячев в ходе заседания правительства Курской области.
Он напомнил, что с 15 марта введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничья и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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