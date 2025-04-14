ВСУ минируют кладбища в курском приграничье
ВСУ минируют кладбища и места захоронения в курском приграничье
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 14 апр – РИА Новости. Врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев в связи с приближением Пасхи призвал жителей Курской области не посещать места захоронений в приграничье, так как имеются сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и могил.
"Я понимаю желание всех православных в этот великий праздник посетить родную землю и места захоронения близких людей… Я еще раз призываю курян не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в зданиях, земле, траве и других местах, где их трудно действительно увидеть. Также имеются у нас сведения о целенаправленном минировании ВСУ кладбищ и иных мест захоронения", - заявил Горячев в ходе заседания правительства Курской области.
Он напомнил, что с 15 марта введены ограничения на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов приграничья и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы.