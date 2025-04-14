Рейтинг@Mail.ru
Заморозки на Кубани не отразятся на урожае зерновых, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:17 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kuban-2011249071.html
Заморозки на Кубани не отразятся на урожае зерновых, заявил эксперт
Заморозки на Кубани не отразятся на урожае зерновых, заявил эксперт - РИА Новости, 14.04.2025
Заморозки на Кубани не отразятся на урожае зерновых, заявил эксперт
Весенние заморозки в Краснодарском крае не отразятся на урожае зерновых, под угрозой частичной потери урожая только вишня и черешня, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:17:00+03:00
2025-04-14T21:17:00+03:00
сергей кравцов
экономика
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_4de63ed29c427c3cd67010f908dac851.jpg
КРАСНОДАР, 14 апр – РИА Новости. Весенние заморозки в Краснодарском крае не отразятся на урожае зерновых, под угрозой частичной потери урожая только вишня и черешня, сообщил РИА Новости кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Кравцов. Штормовое предупреждение о заморозках начало действовать а регионе 17 марта и периодически продлевалась вплоть до 15 апреля, согласно данным МЧС, температура воздуха в Краснодарском крае опускается до минус трёх градусов. "Ненастный апрель этого года со снегом и пониженными температурами - неаномальное явление для Краснодарского края и повторяется каждые 15 лет… Что касается ущерба от низких температур и снега в апреле, то на разных культурах он проявился в разной степени, но был в целом минимальным. На цветущую вишню и черешню неблагоприятная погода начала апреля скажется несомненно, так как при температуре ниже 13 градусов тепла, практически отсутствует опыление пчелами, его просто нет. При низких температурах даже у самоопыляющихся сортов не формируется полноценная завязь. Для зернового ущерба от апрельского снега можно сказать никакого. Озимые уже получили положенные подкормки азотными удобрениями, поля практически все обработаны гербицидами против сорняков. Для зерновых всё решит запас влаги в почве, сейчас нужны дожди, и они идут", - сказал собеседник агентства. По словам эксперта, оценить ущерб от непогоды сейчас невозможно, так как "впереди ещё температурные качели мая". При этом, исходя из опыта наблюдений, по его словам, в этом году "мы без урожая точно не останемся". В свою очередь в минсельхозе Кубани подтвердили РИА Новости, что по зерновым культурам опасений нет, так как "критически низких температур не было". При этом риск возможен только для садовых культур. Но так это или нет, станет понятно после мониторинга на этой неделе, отметили власти.
https://ria.ru/20250331/minselkhoz-2008514881.html
https://ria.ru/20250402/podmoskove-2008961613.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575204615_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_bb2d1e2880c3210e8498e286e6603f43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей кравцов, экономика, краснодарский край, россия
Сергей Кравцов, Экономика, Краснодарский край, Россия
Заморозки на Кубани не отразятся на урожае зерновых, заявил эксперт

Кравцов: заморозки на Кубани не отразятся на урожае зерновых, под угрозой вишня

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Уборка урожая зерновых. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 14 апр – РИА Новости. Весенние заморозки в Краснодарском крае не отразятся на урожае зерновых, под угрозой частичной потери урожая только вишня и черешня, сообщил РИА Новости кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Кравцов.
Штормовое предупреждение о заморозках начало действовать а регионе 17 марта и периодически продлевалась вплоть до 15 апреля, согласно данным МЧС, температура воздуха в Краснодарском крае опускается до минус трёх градусов.
Виноград - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В России в прошлом году собрали рекордный урожай винограда
31 марта, 22:03
"Ненастный апрель этого года со снегом и пониженными температурами - неаномальное явление для Краснодарского края и повторяется каждые 15 лет… Что касается ущерба от низких температур и снега в апреле, то на разных культурах он проявился в разной степени, но был в целом минимальным. На цветущую вишню и черешню неблагоприятная погода начала апреля скажется несомненно, так как при температуре ниже 13 градусов тепла, практически отсутствует опыление пчелами, его просто нет. При низких температурах даже у самоопыляющихся сортов не формируется полноценная завязь. Для зернового ущерба от апрельского снега можно сказать никакого. Озимые уже получили положенные подкормки азотными удобрениями, поля практически все обработаны гербицидами против сорняков. Для зерновых всё решит запас влаги в почве, сейчас нужны дожди, и они идут", - сказал собеседник агентства.
По словам эксперта, оценить ущерб от непогоды сейчас невозможно, так как "впереди ещё температурные качели мая". При этом, исходя из опыта наблюдений, по его словам, в этом году "мы без урожая точно не останемся".
В свою очередь в минсельхозе Кубани подтвердили РИА Новости, что по зерновым культурам опасений нет, так как "критически низких температур не было". При этом риск возможен только для садовых культур. Но так это или нет, станет понятно после мониторинга на этой неделе, отметили власти.
Помидоры - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Урожай овощей защищенного грунта в Подмосковье превысил 34 тысячи тонн
2 апреля, 18:14
 
Сергей КравцовЭкономикаКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала