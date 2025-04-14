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Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми - РИА Новости, 14.04.2025
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05:26 14.04.2025 (обновлено: 10:19 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/krokus-2011072337.html
Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми
Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми - РИА Новости, 14.04.2025
Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми
Исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" признали вменяемыми по результатам экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:26:00+03:00
2025-04-14T10:19:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
крокус
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" признали вменяемыми по результатам экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.&quot;Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке&quot;, — рассказал собеседник агентства.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Как сообщил тогда президент Владимир Путин, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ Александр Бортников.По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, а позже — еще и в участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия.Позже из Дагестана в Москву этапировали еще пятерых фигурантов — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также в планировании теракта в Каспийске.В начале ноября стало известно об аресте еще двух подозреваемых, им вменяют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус
Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми

Адвокат Власов: исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" на заседании Басманного суда Москвы
Фигуранты по делу о теракте в Крокус Сити Холле на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Фигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" признали вменяемыми по результатам экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов.
«

"Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке", — рассказал собеседник агентства.

Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
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Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Как сообщил тогда президент Владимир Путин, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.
Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ Александр Бортников.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, а позже — еще и в участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия.
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Позже из Дагестана в Москву этапировали еще пятерых фигурантов — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также в планировании теракта в Каспийске.
В начале ноября стало известно об аресте еще двух подозреваемых, им вменяют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.
* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала Крокус Сити Холл в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
СК восстановил хронологию действий соучастников теракта в "Крокусе"
22 марта, 09:13
 
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