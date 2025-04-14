https://ria.ru/20250414/krokus-2011072337.html

Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми

Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми - РИА Новости, 14.04.2025

Исполнителей теракта в "Крокусе" признали вменяемыми

Исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" признали вменяемыми по результатам экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:26:00+03:00

2025-04-14T05:26:00+03:00

2025-04-14T10:19:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Исполнителей теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" признали вменяемыми по результатам экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева Олег Власов."Да, они были признаны вменяемыми, более того, с физическим здоровьем у них тоже все в порядке", — рассказал собеседник агентства.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Как сообщил тогда президент Владимир Путин, они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода границы.Действия террористов координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявлял директор ФСБ Александр Бортников.По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четверым предполагаемым исполнителям изначально предъявили обвинение в совершении теракта, а позже — еще и в участии в террористической организации, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконном обороте оружия.Позже из Дагестана в Москву этапировали еще пятерых фигурантов — четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Их обвиняют в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта, а также в планировании теракта в Каспийске.В начале ноября стало известно об аресте еще двух подозреваемых, им вменяют незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Следствие считает, что они передали террористам оружие. Их двое соучастников скрылись, они объявлены в розыск.* Принадлежит афганскому крылу запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html

https://ria.ru/20250405/pasport-2009559106.html

https://ria.ru/20250322/sk-2006631620.html

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происшествия, красногорск, крокус сити холл, крокус