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В США начали расследование в отношении крупнейшего криптобанка, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
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19:23 14.04.2025 (обновлено: 19:24 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/kripta-2011227639.html
В США начали расследование в отношении крупнейшего криптобанка, пишут СМИ
В США начали расследование в отношении крупнейшего криптобанка, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
В США начали расследование в отношении крупнейшего криптобанка, пишут СМИ
Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:23:00+03:00
2025-04-14T19:24:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в стране, сообщает финансовый журнал Barron's со ссылкой на источники. В течение последних недель оперативная группа, расследующая отмывание денег и другие финансовые преступления, связалась с бывшими сотрудниками банка, чтобы узнать от них о корпоративных практиках Anchorage Digital, пишет издание, отмечая, что характер расследования пока остается неясным. В 2021 году Anchorage Digital Bank стал первым криптобанком в истории Соединенных Штатов, получившим федеральную лицензию от Управления контролера денежного обращения Министерства финансов США. В число инвесторов банка входят такие компании, как Goldman Sachs, Visa, KKR и Andreessen Horowitz.
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министерство финансов сша, сша, в мире
Министерство финансов США, США, В мире
В США начали расследование в отношении крупнейшего криптобанка, пишут СМИ

DHS начал расследование в отношении крупнейшего криптобанка США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в стране, сообщает финансовый журнал Barron's со ссылкой на источники.
В течение последних недель оперативная группа, расследующая отмывание денег и другие финансовые преступления, связалась с бывшими сотрудниками банка, чтобы узнать от них о корпоративных практиках Anchorage Digital, пишет издание, отмечая, что характер расследования пока остается неясным.
В 2021 году Anchorage Digital Bank стал первым криптобанком в истории Соединенных Штатов, получившим федеральную лицензию от Управления контролера денежного обращения Министерства финансов США. В число инвесторов банка входят такие компании, как Goldman Sachs, Visa, KKR и Andreessen Horowitz.
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