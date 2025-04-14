https://ria.ru/20250414/kripta-2011227639.html

В США начали расследование в отношении крупнейшего криптобанка, пишут СМИ

В США начали расследование в отношении крупнейшего криптобанка, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025

В США начали расследование в отношении крупнейшего криптобанка, пишут СМИ

Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T19:23:00+03:00

2025-04-14T19:23:00+03:00

2025-04-14T19:24:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Департамент внутренней безопасности США (DHS) начал расследование в отношении Anchorage Digital Bank, единственного лицензированного федерального криптoбанка в стране, сообщает финансовый журнал Barron's со ссылкой на источники. В течение последних недель оперативная группа, расследующая отмывание денег и другие финансовые преступления, связалась с бывшими сотрудниками банка, чтобы узнать от них о корпоративных практиках Anchorage Digital, пишет издание, отмечая, что характер расследования пока остается неясным. В 2021 году Anchorage Digital Bank стал первым криптобанком в истории Соединенных Штатов, получившим федеральную лицензию от Управления контролера денежного обращения Министерства финансов США. В число инвесторов банка входят такие компании, как Goldman Sachs, Visa, KKR и Andreessen Horowitz.

https://ria.ru/20250321/ssha-2006552758.html

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