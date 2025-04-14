Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не прокомментировали сообщения СМИ о переговорах России и Украины - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kreml-2011160245.html
В Кремле не прокомментировали сообщения СМИ о переговорах России и Украины
В Кремле не прокомментировали сообщения СМИ о переговорах России и Украины - РИА Новости, 14.04.2025
В Кремле не прокомментировали сообщения СМИ о переговорах России и Украины
В Кремле оставили без комментариев сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах РФ и Украины в Анкаре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:30:00+03:00
2025-04-14T14:30:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
андрей сибига
турция
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_0:151:3181:1940_1920x0_80_0_0_1432803daf27c1c8d0779e9cdf7df47c.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Кремле оставили без комментариев сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах РФ и Украины в Анкаре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я никак не могу прокомментировать. Я не совсем понимаю, о чем велась речь в этих турецких СМИ, о чем там шла речь. То есть здесь я не могу это подтвердить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, поступившая из турецких СМИ о том, что 15 и 16 апреля в Анкаре пройдут переговоры по теме безопасности в Чёрном море с участием России и Украины. В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. По сообщению украинского телеканала "ТСН", глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести такую встречу.
https://ria.ru/20250413/vstrecha-2011054678.html
россия
украина
турция
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007417427_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_a98c2582df2cf842d7680ed5d0549176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, андрей сибига, турция, черное море
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Андрей Сибига, Турция, Черное море
В Кремле не прокомментировали сообщения СМИ о переговорах России и Украины

В Кремле не прокомментировали сообщения о переговорах России и Украины в Анкаре

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Кремле оставили без комментариев сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах РФ и Украины в Анкаре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь я никак не могу прокомментировать. Я не совсем понимаю, о чем велась речь в этих турецких СМИ, о чем там шла речь. То есть здесь я не могу это подтвердить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, поступившая из турецких СМИ о том, что 15 и 16 апреля в Анкаре пройдут переговоры по теме безопасности в Чёрном море с участием России и Украины.
В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. По сообщению украинского телеканала "ТСН", глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести такую встречу.
Турецкие флаги - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
В Турции уточнили информацию о встрече по безопасности в Черном море
13 апреля, 22:58
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковАндрей СибигаТурцияЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала