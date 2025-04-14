https://ria.ru/20250414/kreml-2011160245.html

В Кремле не прокомментировали сообщения СМИ о переговорах России и Украины

В Кремле не прокомментировали сообщения СМИ о переговорах России и Украины - РИА Новости, 14.04.2025

В Кремле не прокомментировали сообщения СМИ о переговорах России и Украины

В Кремле оставили без комментариев сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах РФ и Украины в Анкаре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:30:00+03:00

2025-04-14T14:30:00+03:00

2025-04-14T14:30:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

андрей сибига

турция

черное море

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В Кремле оставили без комментариев сообщения турецких СМИ о якобы планирующихся переговорах РФ и Украины в Анкаре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь я никак не могу прокомментировать. Я не совсем понимаю, о чем велась речь в этих турецких СМИ, о чем там шла речь. То есть здесь я не могу это подтвердить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, поступившая из турецких СМИ о том, что 15 и 16 апреля в Анкаре пройдут переговоры по теме безопасности в Чёрном море с участием России и Украины. В воскресенье телеканал CNN Türk со ссылкой на минобороны Турции сообщил, что 15-16 апреля в Анкаре пройдут переговоры представителей РФ и Украины по безопасности судоходства в Черном море. По сообщению украинского телеканала "ТСН", глава МИД Украины Андрей Сибига не подтвердил планы провести такую встречу.

https://ria.ru/20250413/vstrecha-2011054678.html

россия

украина

турция

черное море

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россия, украина, дмитрий песков, андрей сибига, турция, черное море