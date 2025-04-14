https://ria.ru/20250414/kreml-2011153703.html

В Кремле заявили, что Россия наносит удары только по военным объектам

В Кремле заявили, что Россия наносит удары только по военным объектам - РИА Новости, 14.04.2025

В Кремле заявили, что Россия наносит удары только по военным объектам

Российские военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:07:00+03:00

2025-04-14T14:07:00+03:00

2025-04-14T14:07:00+03:00

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украина

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дональд трамп

игорь мосийчук

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российские военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным объектам на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Телеканал "Общественное" сообщал, что утром 13 апреля в городе Сумы на Украине прогремели два взрыва. Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук заявил, что в Сумах проходило торжественное награждение военных 117-й бригады украинской теробороны. О том, что удары были нанесены во время награждения, заявила также депутат Рады Марьяна Безуглая. Президент США Дональд Трамп назвал случившееся в Сумах ошибкой. "В данном случае речь идет о ходе специальной военной операции. Здесь нужно ориентироваться только на ту информацию, которую дает наше оборонное ведомство. Вы знаете, что мы ход военной операции, сам ход военной операции мы не комментируем в администрации. Я лишь могу повторить и напомнить вам неоднократное заявление и нашего президента, и наших военных представителей о том, что наши военные наносят удары исключительно по военным и околовоенным целям", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Сумах и реакцию Трампа.

https://ria.ru/20250413/simonjan-2011053310.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, дональд трамп, игорь мосийчук