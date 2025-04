https://ria.ru/20250414/kosmos-2011261982.html

Кэти Перри напишет песню о полете в космос

Кэти Перри напишет песню о полете в космос - РИА Новости, 14.04.2025

Кэти Перри напишет песню о полете в космос

Американская певица Кэти Перри заявила в интервью телеканалу CNN, что определенно напишет песню о пережитом ею полете в космос. РИА Новости, 14.04.2025

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американская певица Кэти Перри заявила в интервью телеканалу CNN, что определенно напишет песню о пережитом ею полете в космос. В понедельник космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin провела успешный запуск суборбитального корабля New Shepard, экипаж которого целиком состоял из женщин, включая певицу Кэти Перри и невесту миллиардера Лорен Санчес. "Определенно, сто процентов", - заявила певица на вопрос о том, напишет ли она песню о полете в космос.Кроме того, по данным телеканала CBS, журналистка Гейл Кинг заявила, что во время полета Перри исполнила известную песню What a Wonderful World. Отмечается, что ранее другие члены экипажа New Shepard предлагали певице спеть одну из ее композиций, например Firework или Roar, однако Перри выбрала другую песню. Принадлежащая основателю Amazon компания Blue Origin создала многоразовый корабль New Shepard для реализации пилотируемых и научно-исследовательских суборбитальных полетов.

