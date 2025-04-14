https://ria.ru/20250414/kontrabanda-2011189513.html

В "Шереметьево" задержали контрабандиста с двухкилограммовой золотой цепью

В "Шереметьево" задержали контрабандиста с двухкилограммовой золотой цепью - РИА Новости, 14.04.2025

В "Шереметьево" задержали контрабандиста с двухкилограммовой золотой цепью

Золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью 8,6 миллиона рублей пытался вывезти иностранец в Турцию, его задержали в аэропорту "Шереметьево", возбуждено... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:16:00+03:00

2025-04-14T17:16:00+03:00

2025-04-14T17:16:00+03:00

происшествия

турция

россия

шереметьево (аэропорт)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью 8,6 миллиона рублей пытался вывезти иностранец в Турцию, его задержали в аэропорту "Шереметьево", возбуждено уголовное дело, сообщили в в Telegram-канале ФТС РФ. "Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду цепи из золота на 8,6 миллиона рублей в Турцию. Металлическую цепь желтого цвета весом 2 кг инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля. Мужчина, выбравший "зеленый" коридор, заявил, что это его личная вещь и ее стоимость он не знает", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что, по результатам экспертизы, цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.

https://ria.ru/20250410/moldaviya-2010586601.html

https://ria.ru/20250328/kontrabandisty-2007921658.html

турция

россия

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происшествия, турция, россия, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)