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В "Шереметьево" задержали контрабандиста с двухкилограммовой золотой цепью - РИА Новости, 14.04.2025
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17:16 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kontrabanda-2011189513.html
В "Шереметьево" задержали контрабандиста с двухкилограммовой золотой цепью
В "Шереметьево" задержали контрабандиста с двухкилограммовой золотой цепью - РИА Новости, 14.04.2025
В "Шереметьево" задержали контрабандиста с двухкилограммовой золотой цепью
Золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью 8,6 миллиона рублей пытался вывезти иностранец в Турцию, его задержали в аэропорту "Шереметьево", возбуждено... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:16:00+03:00
2025-04-14T17:16:00+03:00
происшествия
турция
россия
шереметьево (аэропорт)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью 8,6 миллиона рублей пытался вывезти иностранец в Турцию, его задержали в аэропорту "Шереметьево", возбуждено уголовное дело, сообщили в в Telegram-канале ФТС РФ. "Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду цепи из золота на 8,6 миллиона рублей в Турцию. Металлическую цепь желтого цвета весом 2 кг инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля. Мужчина, выбравший "зеленый" коридор, заявил, что это его личная вещь и ее стоимость он не знает", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что, по результатам экспертизы, цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.
https://ria.ru/20250410/moldaviya-2010586601.html
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происшествия, турция, россия, шереметьево (аэропорт), федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Турция, Россия, Шереметьево (аэропорт), Федеральная таможенная служба (ФТС России)
В "Шереметьево" задержали контрабандиста с двухкилограммовой золотой цепью

Таможня в "Шереметьево" пресекла попытку контрабанды двух килограммов золота

© Фото : Федеральная таможенная службаЗолотая цепь, обнаруженная в сумке иностранца в ходе таможенного контроля в Шереметьево
Золотая цепь, обнаруженная в сумке иностранца в ходе таможенного контроля в Шереметьево - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Федеральная таможенная служба
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Золотую цепь весом в 2 килограмма и стоимостью 8,6 миллиона рублей пытался вывезти иностранец в Турцию, его задержали в аэропорту "Шереметьево", возбуждено уголовное дело, сообщили в в Telegram-канале ФТС РФ.
"Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду цепи из золота на 8,6 миллиона рублей в Турцию. Металлическую цепь желтого цвета весом 2 кг инспекторы обнаружили в сумке иностранца в ходе таможенного контроля. Мужчина, выбравший "зеленый" коридор, заявил, что это его личная вещь и ее стоимость он не знает", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что, по результатам экспертизы, цепь изготовлена из золотого сплава с содержанием 99,5% золота и не является готовым ювелирным изделием.
"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей", - заключили в ФТС.
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ПроисшествияТурцияРоссияШереметьево (аэропорт)Федеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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