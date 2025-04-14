https://ria.ru/20250414/konflikt-2011261559.html

На Западе увидели тревожный знак в словах Трампа о Зеленском

На Западе увидели тревожный знак в словах Трампа о Зеленском - РИА Новости, 14.04.2025

На Западе увидели тревожный знак в словах Трампа о Зеленском

Американский президент Дональд Трамп теряет терпение из-за Владимира Зеленского, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:29:00+03:00

2025-04-14T23:29:00+03:00

2025-04-14T23:29:00+03:00

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гленн дизен

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп теряет терпение из-за Владимира Зеленского, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х."У Трампа заканчивается терпение по поводу Зеленского", — написал он.Так эксперт прокомментировал позицию Трампа о том, что Украине не стоило провоцировать конфликт, рассчитывая на поставки от партнеров. При этом глава Белого дома отметил, что Зеленский постоянно просит больше вооружения и помощи для ВСУ.Ранее американский президент, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо. Он добавил, что довольно скоро ожидаются новости по этому вопросу.Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Трампом запросил дополнительные поставки средств ПВО, в том числе системы Patriot. По словам Левитт, американский президент согласился проработать возможные варианты, в особенности имеющиеся в Европе. Позднее Зеленский сокрушался, что "не дожал США" по лицензии на производство ЗРК Patriot.

https://ria.ru/20250414/zelenskiy-2011252947.html

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в мире, украина, европа, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, гленн дизен