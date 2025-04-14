В Китае заявили о намерении развивать сотрудничество со всеми странами
Китай на фоне пошлин США намерен развивать сотрудничество со всеми странами
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай на фоне пошлин США намерен развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странам, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь.
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Он подчеркнул, что в ответ Китай принял необходимые контрмеры не только для защиты своих законных прав и интересов, но также для защиты правил международной торговли, международной справедливости и беспристрастности.
"Китай будет неизменно продвигать открытость внешнему миру на высоком уровне, развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.