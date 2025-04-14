https://ria.ru/20250414/kitay-2011073107.html

В Китае заявили о намерении развивать сотрудничество со всеми странами

В Китае заявили о намерении развивать сотрудничество со всеми странами - РИА Новости, 14.04.2025

В Китае заявили о намерении развивать сотрудничество со всеми странами

Китай на фоне пошлин США намерен развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странам, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T05:57:00+03:00

2025-04-14T05:57:00+03:00

2025-04-14T05:57:00+03:00

экономика

китай

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай на фоне пошлин США намерен развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странам, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь. "Злоупотребление пошлинами, к которому в последнее время прибегло правительство США, оказало негативное влияние на глобальную торговлю, в том числе между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Ван Линцзюнь. Он подчеркнул, что в ответ Китай принял необходимые контрмеры не только для защиты своих законных прав и интересов, но также для защиты правил международной торговли, международной справедливости и беспристрастности. "Китай будет неизменно продвигать открытость внешнему миру на высоком уровне, развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html

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китай

сша

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экономика, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт