Рейтинг@Mail.ru
В Китае заявили о намерении развивать сотрудничество со всеми странами - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:57 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kitay-2011073107.html
В Китае заявили о намерении развивать сотрудничество со всеми странами
В Китае заявили о намерении развивать сотрудничество со всеми странами - РИА Новости, 14.04.2025
В Китае заявили о намерении развивать сотрудничество со всеми странами
Китай на фоне пошлин США намерен развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странам, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T05:57:00+03:00
2025-04-14T05:57:00+03:00
экономика
китай
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_ff6d5cadb81934cf85d6fe55cfb46d96.jpg
ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай на фоне пошлин США намерен развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странам, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь. "Злоупотребление пошлинами, к которому в последнее время прибегло правительство США, оказало негативное влияние на глобальную торговлю, в том числе между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Ван Линцзюнь. Он подчеркнул, что в ответ Китай принял необходимые контрмеры не только для защиты своих законных прав и интересов, но также для защиты правил международной торговли, международной справедливости и беспристрастности. "Китай будет неизменно продвигать открытость внешнему миру на высоком уровне, развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами", - добавил он. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250404/kitaj-2009338080.html
https://ria.ru/20250405/kitaj-2009538460.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_528:0:5136:3456_1920x0_80_0_0_1a8c1f3ad9c370a8818798bc197a073f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, Китай, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В Китае заявили о намерении развивать сотрудничество со всеми странами

Китай на фоне пошлин США намерен развивать сотрудничество со всеми странами

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай на фоне пошлин США намерен развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странам, заявил на пресс-конференции в понедельник замглавы главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь.
"Злоупотребление пошлинами, к которому в последнее время прибегло правительство США, оказало негативное влияние на глобальную торговлю, в том числе между Китаем и Соединенными Штатами", - заявил Ван Линцзюнь.
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В Китае оценили новые пошлины на импорт из США
4 апреля, 14:49
Он подчеркнул, что в ответ Китай принял необходимые контрмеры не только для защиты своих законных прав и интересов, но также для защиты правил международной торговли, международной справедливости и беспристрастности.
"Китай будет неизменно продвигать открытость внешнему миру на высоком уровне, развивать взаимовыгодное и беспроигрышное торгово-экономическое сотрудничество со всеми странами", - добавил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Китай назвал давление и угрозы США неверным способом взаимодействия
5 апреля, 16:14
 
ЭкономикаКитайСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала