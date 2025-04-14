"Оранжевый уровень": в Китае сделали жуткое предупреждение
Синьхуа: на севере Китая объявлен оранжевый уровень опасности
© Getty Images / Kevin FrayerПоследствия сильного ветра в Пекине
© Getty Images / Kevin Frayer
Последствия сильного ветра в Пекине
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Национальный метеорологический центр (НМЦ) КНР в воскресенье вновь объявил "оранжевое" предупреждение из-за сильных порывов ветра, поскольку с вечера пятницы холодный фронт вызвал шквалистый ветер на севере Китая, передает ИА "Синьхуа".
"По прогнозу НМЦ, с восьми часов утра воскресенья по восемь часов утра понедельника ветер силой до 11 баллов (28,5-32,6 м/с) по национальной шкале будет бушевать в некоторых районах автономного района Внутренняя Монголия, провинций Шаньси и Хэбэй, а также города Пекин", — говорится в публикации.
По данным агентства, песчаные бури грозят различным регионам, ввиду чего национальный метеорологический центр (НМЦ) КНР в воскресенье продлил действие "синего" предупреждения в связи с песчаными бурями.
Ранее Пекинское управление по чрезвычайным ситуациям рекомендовало жителям китайской столицы не выходить на улицу без особой необходимости, не останавливаться под высокими зданиями, рекламными щитами, временными сооружениями или большими деревьями.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, где наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним в порядке убывания следуют оранжевый, желтый и синий.
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