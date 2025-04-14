https://ria.ru/20250414/kitay-2011067731.html
"Лишить навсегда": Китай жестко ответил Трампу
"Лишить навсегда": Китай жестко ответил Трампу - РИА Новости, 14.04.2025
"Лишить навсегда": Китай жестко ответил Трампу
Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T03:59:00+03:00
2025-04-14T03:59:00+03:00
2025-04-14T13:04:00+03:00
китай
сша
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и аэрокосмической промышленности, военных подрядчиков по всему миру, пишет газета The New York Times."Поставки магнитов <…> были остановлены во многих китайских портах, пока китайское правительство разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда лишить поставок определенные компании, в том числе и американских военных подрядчиков", — говорится в статье.Как отмечает издание, редкоземельные магниты составляют незначительную долю от общего объема китайского экспорта в США и другие страны."Таким образом, прекращение поставок наносит минимальный экономический ущерб Китаю, сохраняя при этом потенциал для значительных последствий для Соединенных Штатов и других стран", — пишет автор.Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125. Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.
https://ria.ru/20250413/torgovlya-2011017587.html
https://ria.ru/20250412/tramp-2010853450.html
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китай, сша, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
"Лишить навсегда": Китай жестко ответил Трампу
NYT: Китай остановил поставки редкоземельных металлов и магнитов в США
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов и угрожает перекрыть поставки компонентов, имеющих решающее значение для автомобильной и аэрокосмической промышленности, военных подрядчиков по всему миру, пишет газета The New York Times
.
"Поставки магнитов <…> были остановлены во многих китайских портах, пока китайское правительство разрабатывает новую систему регулирования. После внедрения новая система может навсегда лишить поставок определенные компании, в том числе и американских военных подрядчиков", — говорится в статье.
Как отмечает издание, редкоземельные магниты составляют незначительную долю от общего объема китайского экспорта в США и другие страны.
"Таким образом, прекращение поставок наносит минимальный экономический ущерб Китаю
, сохраняя при этом потенциал для значительных последствий для Соединенных Штатов и других стран", — пишет автор.
Второго апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. При этом почти каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
В отношении Китая новые пошлины складывались с уже действующими и изначально достигали 54 процентов. В ответ на это Госсовет КНР ввел дополнительные тарифы — 34 процента на все американские товары. Затем обе стороны еще несколько раз повышали ставки, пока американская не достигла 145 процентов, а китайская — 125.
Пекин заявил, что никогда не смирится с давлением и запугиванием США, и пообещал принять решительные меры для защиты своих законных прав и интересов.