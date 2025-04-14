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Китай расширяет сеть коммуникаций на юге Тихого океана, сообщили СМИ
Китай расширяет сеть коммуникаций на юге Тихого океана, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Китай расширяет сеть коммуникаций на юге Тихого океана, сообщили СМИ
Китай незаметно расширяет сеть коммуникаций и логистических узлов, которые могут использоваться военными, на юге Тихого океана, в том числе недалеко от... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:09:00+03:00
2025-04-14T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Китай незаметно расширяет сеть коммуникаций и логистических узлов, которые могут использоваться военными, на юге Тихого океана, в том числе недалеко от американских территорий, утверждает американское издание Newsweek со ссылкой на собственный анализ и данные тайваньского института исследований нацобороны. "Китай незаметно расширил свое военное присутствие на просторах Тихого океана, построив десятки портов, аэропортов и коммуникационных объектов в ключевых точках огромного региона, которые могут отгородить США и их союзников в случае войны", - пишет издание. Утверждается, что речь идет о 50 стратегических объектах в 11 островных государствах на юге Тихого океана, инвестиции в которые составили около 3,55 миллиарда долларов США. В частности, 12 из этих проектов затрагивают модернизацию местных аэропортов, которые теперь могут принимать крупный военно-транспортный самолет Y-20. Newsweek заявляет, что сеть стратегических узлов Китая, которые "по своей природе кажутся гражданскими объектами", распространяется от Папуа-Новой Гвинеи до Самоа, которое находится примерно в 60 километрах от территорий США в Полинезии.
https://ria.ru/20250414/kitaj-2011167296.html
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в мире, тихий океан, сша, китай
В мире, Тихий океан, США, Китай
Китай расширяет сеть коммуникаций на юге Тихого океана, сообщили СМИ
Newsweek: Китай расширяет сеть логистических коммуникаций на юге Тихого океана