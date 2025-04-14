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Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
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15:03 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kitaj-2011167296.html
Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ
Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ
Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией для борьбы с импортными пошлинами, вводимыми президентом США Дональдом Трампом, передает агентство РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T15:03:00+03:00
2025-04-14T15:03:00+03:00
китай
сша
европа
дональд трамп
большая двадцатка
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией для борьбы с импортными пошлинами, вводимыми президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных китайских и американских чиновников, осведомленных дипломатов и исследователей. "Дипломаты Пекина взаимодействовали с другими правительствами, на которые нацелены пошлины Трампа, в том числе отправляли нескольким странам письма с заинтересованностью в сотрудничестве. Также были установлены контакты с давними союзниками США в Европе, Японией и Южной Корей", - говорится в сообщении агентства. По данным источников Рейтера, в письмах были изложены позиция КНР, необходимость полицентричности и того, чтобы страны "держались вместе". Кроме того, в них содержалась критика политики США. "Китай обратился к правительствам некоторых стран G20 с предложением о составлении совместной декларации, выражающей поддержку многосторонней торговой системы", - пишет агентство со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html
https://ria.ru/20250410/kitay-2010586193.html
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китай, сша, европа, дональд трамп, большая двадцатка, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Китай, США, Европа, Дональд Трамп, Большая двадцатка, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ

Reuters: Китай пытается объединиться с Западом для борьбы с импортными пошлинами

© AP Photo / Chan Long HeiКитайский национальный флаг
Китайский национальный флаг - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Chan Long Hei
Китайский национальный флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией для борьбы с импортными пошлинами, вводимыми президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных китайских и американских чиновников, осведомленных дипломатов и исследователей.
«
"Дипломаты Пекина взаимодействовали с другими правительствами, на которые нацелены пошлины Трампа, в том числе отправляли нескольким странам письма с заинтересованностью в сотрудничестве. Также были установлены контакты с давними союзниками США в Европе, Японией и Южной Корей", - говорится в сообщении агентства.
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По данным источников Рейтера, в письмах были изложены позиция КНР, необходимость полицентричности и того, чтобы страны "держались вместе". Кроме того, в них содержалась критика политики США.
«
"Китай обратился к правительствам некоторых стран G20 с предложением о составлении совместной декларации, выражающей поддержку многосторонней торговой системы", - пишет агентство со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.
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Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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КитайСШАЕвропаДональд ТрампБольшая двадцаткаВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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