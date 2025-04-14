Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ
Reuters: Китай пытается объединиться с Западом для борьбы с импортными пошлинами
© AP Photo / Chan Long HeiКитайский национальный флаг
© AP Photo / Chan Long Hei
Китайский национальный флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией для борьбы с импортными пошлинами, вводимыми президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных китайских и американских чиновников, осведомленных дипломатов и исследователей.
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"Дипломаты Пекина взаимодействовали с другими правительствами, на которые нацелены пошлины Трампа, в том числе отправляли нескольким странам письма с заинтересованностью в сотрудничестве. Также были установлены контакты с давними союзниками США в Европе, Японией и Южной Корей", - говорится в сообщении агентства.
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"Китай обратился к правительствам некоторых стран G20 с предложением о составлении совместной декларации, выражающей поддержку многосторонней торговой системы", - пишет агентство со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.
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Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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