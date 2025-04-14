https://ria.ru/20250414/kitaj-2011167296.html

Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ

Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025

Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией, пишут СМИ

Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией для борьбы с импортными пошлинами, вводимыми президентом США Дональдом Трампом, передает агентство РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:03:00+03:00

2025-04-14T15:03:00+03:00

2025-04-14T15:03:00+03:00

китай

сша

европа

дональд трамп

большая двадцатка

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940409243_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5328dc02aa275dca5f6d2c47876b3bd1.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Китай пытается объединиться с Европой, Южной Кореей и Японией для борьбы с импортными пошлинами, вводимыми президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных китайских и американских чиновников, осведомленных дипломатов и исследователей. "Дипломаты Пекина взаимодействовали с другими правительствами, на которые нацелены пошлины Трампа, в том числе отправляли нескольким странам письма с заинтересованностью в сотрудничестве. Также были установлены контакты с давними союзниками США в Европе, Японией и Южной Корей", - говорится в сообщении агентства. По данным источников Рейтера, в письмах были изложены позиция КНР, необходимость полицентричности и того, чтобы страны "держались вместе". Кроме того, в них содержалась критика политики США. "Китай обратился к правительствам некоторых стран G20 с предложением о составлении совместной декларации, выражающей поддержку многосторонней торговой системы", - пишет агентство со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Плюс у Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная по обвинению в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250412/kitay-2010848375.html

https://ria.ru/20250410/kitay-2010586193.html

https://ria.ru/20250410/poshliny-2010565869.html

китай

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, сша, европа, дональд трамп, большая двадцатка, введение трампом пошлин на импорт, в мире