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Кишинев подменяет диалог с Гагаузией насилием, заявил Стояногло - РИА Новости, 14.04.2025
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16:05 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kishinev-2011181304.html
Кишинев подменяет диалог с Гагаузией насилием, заявил Стояногло
Кишинев подменяет диалог с Гагаузией насилием, заявил Стояногло - РИА Новости, 14.04.2025
Кишинев подменяет диалог с Гагаузией насилием, заявил Стояногло
Кишинев отказывается от диалога с Гагаузией и навязывает ей свою политическую волю, заявил экс-генпрокурор Молдавии, а также бывший первый прокурор автономии... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:05:00+03:00
2025-04-14T16:05:00+03:00
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
александр стояногло
евгения гуцул
обсе
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Кишинев отказывается от диалога с Гагаузией и навязывает ей свою политическую волю, заявил экс-генпрокурор Молдавии, а также бывший первый прокурор автономии Александр Стояногло в своем Telegram-канале.Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии. &quot;Я был первым прокурором АТО Гагаузия, назначенным именно на основании положений закона, который сегодня Конституционный суд признал неконституционным. Механизм, работавший безупречно на протяжении тридцати лет…Если в Гагаузии, где существует признанная автономия, диалог подменяется юридическим насилием — каким образом власть намерена решать приднестровский вопрос? Через навязывание? Принуждение?&quot; - написал Стояногло.Он отметил, что практика назначения прокурора автономии была разработана в поддержке с международными партнерами. На протяжении 30 лет Комрат и Кишинев садились за стол переговоров, искали компромиссы, согласованные в том числе с ОБСЕ и внешними партнерами Молдавии. "Сегодняшняя власть не может управлять иначе, как через поиск врагов. Всё, что отличается — воспринимается как угроза. Разрушаются договорённости, проверенные временем, опытом и институциональной ответственностью, ради подпитки конфронтационного дискурса. Гагаузия никогда не была проблемой. Она была тестом. И сегодня власть этот тест провалила", - подчеркнул Стояногло. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011147510.html
https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011170429.html
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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, александр стояногло, евгения гуцул, обсе, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Александр Стояногло, Евгения Гуцул, ОБСЕ, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Кишинев подменяет диалог с Гагаузией насилием, заявил Стояногло

Экс-генпрокурор Стояногло: Кишинев навязывает Гагаузии свою политическую волю

© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Кишинев отказывается от диалога с Гагаузией и навязывает ей свою политическую волю, заявил экс-генпрокурор Молдавии, а также бывший первый прокурор автономии Александр Стояногло в своем Telegram-канале.
Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии.
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Гагаузии запретили назначать прокурора автономии
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«

"Я был первым прокурором АТО Гагаузия, назначенным именно на основании положений закона, который сегодня Конституционный суд признал неконституционным. Механизм, работавший безупречно на протяжении тридцати лет…Если в Гагаузии, где существует признанная автономия, диалог подменяется юридическим насилием — каким образом власть намерена решать приднестровский вопрос? Через навязывание? Принуждение?" - написал Стояногло.

Он отметил, что практика назначения прокурора автономии была разработана в поддержке с международными партнерами. На протяжении 30 лет Комрат и Кишинев садились за стол переговоров, искали компромиссы, согласованные в том числе с ОБСЕ и внешними партнерами Молдавии.
«
"Сегодняшняя власть не может управлять иначе, как через поиск врагов. Всё, что отличается — воспринимается как угроза. Разрушаются договорённости, проверенные временем, опытом и институциональной ответственностью, ради подпитки конфронтационного дискурса. Гагаузия никогда не была проблемой. Она была тестом. И сегодня власть этот тест провалила", - подчеркнул Стояногло.
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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