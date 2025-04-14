https://ria.ru/20250414/kishinev-2011181304.html

Кишинев подменяет диалог с Гагаузией насилием, заявил Стояногло

Кишинев подменяет диалог с Гагаузией насилием, заявил Стояногло - РИА Новости, 14.04.2025

Кишинев подменяет диалог с Гагаузией насилием, заявил Стояногло

Кишинев отказывается от диалога с Гагаузией и навязывает ей свою политическую волю, заявил экс-генпрокурор Молдавии, а также бывший первый прокурор автономии... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T16:05:00+03:00

2025-04-14T16:05:00+03:00

2025-04-14T16:05:00+03:00

в мире

кишинев

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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Кишинев отказывается от диалога с Гагаузией и навязывает ей свою политическую волю, заявил экс-генпрокурор Молдавии, а также бывший первый прокурор автономии Александр Стояногло в своем Telegram-канале.Конституционный суд Молдавии ранее в понедельник удовлетворил запрос генеральной прокуратуры и лишил Гагаузию права назначать прокурора автономии. Таким образом, Народное собрание Гагаузии (парламент) исключено из процесса формирования прокуратуры автономии. "Я был первым прокурором АТО Гагаузия, назначенным именно на основании положений закона, который сегодня Конституционный суд признал неконституционным. Механизм, работавший безупречно на протяжении тридцати лет…Если в Гагаузии, где существует признанная автономия, диалог подменяется юридическим насилием — каким образом власть намерена решать приднестровский вопрос? Через навязывание? Принуждение?" - написал Стояногло.Он отметил, что практика назначения прокурора автономии была разработана в поддержке с международными партнерами. На протяжении 30 лет Комрат и Кишинев садились за стол переговоров, искали компромиссы, согласованные в том числе с ОБСЕ и внешними партнерами Молдавии. "Сегодняшняя власть не может управлять иначе, как через поиск врагов. Всё, что отличается — воспринимается как угроза. Разрушаются договорённости, проверенные временем, опытом и институциональной ответственностью, ради подпитки конфронтационного дискурса. Гагаузия никогда не была проблемой. Она была тестом. И сегодня власть этот тест провалила", - подчеркнул Стояногло. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011147510.html

https://ria.ru/20250414/gagauziya-2011170429.html

https://ria.ru/20250414/moldavija-2011162525.html

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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, александр стояногло, евгения гуцул, обсе, задержание главы гагаузии гуцул