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Граждане Киргизии, задержанные в Москве, не написали заявления на полицию - РИА Новости, 14.04.2025
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18:37 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kirgiziya-2011215261.html
Граждане Киргизии, задержанные в Москве, не написали заявления на полицию
Граждане Киргизии, задержанные в Москве, не написали заявления на полицию - РИА Новости, 14.04.2025
Граждане Киргизии, задержанные в Москве, не написали заявления на полицию
Задержанные в московской бане граждане Киргизии отказались писать заявления на действия российских правоохранителей, сообщили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:37:00+03:00
2025-04-14T18:37:00+03:00
киргизия
россия
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происшествия
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БИШКЕК, 14 апр – РИА Новости. Задержанные в московской бане граждане Киргизии отказались писать заявления на действия российских правоохранителей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского министерства труда, социального обеспечения и миграции. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии на прошлой неделе проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов было доставлено в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало. В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы. "С кыргызстанцами, пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи. Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались. Со стороны представительства (минтруда Киргизии в Москве, - ред.) оказывается правовая поддержка", - заявили в пресс-службе киргизского министерства. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22. Ведутся работы по освобождению оставшихся. "При этом представительство направило письма в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, правоохранительные органы, включая МВД России, прокуратуру города Москвы, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и другим, с просьбой принять соответствующие меры", - сообщили в минтруда Киргизии.
https://ria.ru/20250414/kirgizija-2011106752.html
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киргизия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Киргизия, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
Граждане Киргизии, задержанные в Москве, не написали заявления на полицию

Задержанные в бане в Москве граждане Киргизии отказались писать заявления в МВД

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 апр – РИА Новости. Задержанные в московской бане граждане Киргизии отказались писать заявления на действия российских правоохранителей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского министерства труда, социального обеспечения и миграции.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии на прошлой неделе проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов было доставлено в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало.
Посол Российской Федерации в Киргизской Республике Сергей Вакунов и замглавы внешнеполитического ведомства Киргизской Республики Алмаз Имангазиев во время встречи. 14 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
МИД Киргизии вручил России ноту из-за задержаний в Москве
Вчера, 11:14
В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы.
"С кыргызстанцами, пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи. Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались. Со стороны представительства (минтруда Киргизии в Москве, - ред.) оказывается правовая поддержка", - заявили в пресс-службе киргизского министерства.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
В Москве задержали почти 60 мигрантов после рейда силовиков в бане
Вчера, 15:52
В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22. Ведутся работы по освобождению оставшихся.
"При этом представительство направило письма в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, правоохранительные органы, включая МВД России, прокуратуру города Москвы, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и другим, с просьбой принять соответствующие меры", - сообщили в минтруда Киргизии.
Сотрудник полиции проверяет паспорт трудового мигранта из Киргизии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Из России выдворят четверых граждан Киргизии, задержанных в бане в Москве
Вчера, 15:25
 
КиргизияРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Происшествия
 
 
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