https://ria.ru/20250414/kirgiziya-2011215261.html

Граждане Киргизии, задержанные в Москве, не написали заявления на полицию

Граждане Киргизии, задержанные в Москве, не написали заявления на полицию - РИА Новости, 14.04.2025

Граждане Киргизии, задержанные в Москве, не написали заявления на полицию

Задержанные в московской бане граждане Киргизии отказались писать заявления на действия российских правоохранителей, сообщили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:37:00+03:00

2025-04-14T18:37:00+03:00

2025-04-14T18:37:00+03:00

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БИШКЕК, 14 апр – РИА Новости. Задержанные в московской бане граждане Киргизии отказались писать заявления на действия российских правоохранителей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе киргизского министерства труда, социального обеспечения и миграции. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили, что столичные полицейские совместно с коллегами из региональных подразделений ФСБ России и Росгвардии на прошлой неделе проверили баню в Тимирязевском районе в рамках комплекса мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции. После рейда силовиков почти 60 мигрантов было доставлено в отделение полиции, 25 из них грозит выдворение из России. В ведомстве подчеркнули, что какие-либо противоправные действия в отношении вышеуказанных лиц полицейскими не совершались, обращений от них в отделение МВД не поступало. В киргизском и русском сегментах социальных сетей распространилось видео, на котором люди в форме правоохранительных органов России проводят задержание граждан Киргизии в бане в Москве. В понедельник МИД Киргизии вручил российской стороне ноту с просьбой объяснить задержание граждан республики в банном комплексе "Бодрость" на севере Москвы. "С кыргызстанцами, пострадавшими в банном комплексе в ходе рейда правоохранительных органов России, были проведены встречи. Кыргызстанцам было предложено написать заявление, но они отказались. Со стороны представительства (минтруда Киргизии в Москве, - ред.) оказывается правовая поддержка", - заявили в пресс-службе киргизского министерства. В ведомстве уточнили, что сейчас из 24 задержанных граждан Киргизии уже отпущены 22. Ведутся работы по освобождению оставшихся. "При этом представительство направило письма в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, правоохранительные органы, включая МВД России, прокуратуру города Москвы, уполномоченному по правам человека в Российской Федерации и другим, с просьбой принять соответствующие меры", - сообщили в минтруда Киргизии.

https://ria.ru/20250414/kirgizija-2011106752.html

https://ria.ru/20250414/banya-2011178454.html

https://ria.ru/20250414/banya-2011170743.html

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киргизия, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия