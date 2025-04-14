https://ria.ru/20250414/kinoprokat-2011061731.html

"Батя 2. Дед" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России

"Батя 2. Дед" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России - РИА Новости, 14.04.2025

"Батя 2. Дед" вторую неделю подряд возглавил кинопрокат в России

Семейная комедия "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 349 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T01:19:00+03:00

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культура

белоруссия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Семейная комедия "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым в главной роли возглавила кинопрокат, заработав 349 миллиона рублей в РФ и СНГ за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com. На второе место поднялся мультфильм "Minecraft в кино": сборы в странах СНГ без России и Белоруссии за уикенд составили 46,5 миллиона рублей. Боевик "Мастер" занял третью позицию. Он заработал в прокате за уикенд 36,4 миллиона рублей. Премьера фильма "Все, что тебя касается" заняла четвертое место, заработав 32,9 миллиона рублей. Пятерку лидеров замыкает фильм "Пальма 2", собравший в прокате 32 миллиона рублей.

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белоруссия, россия, евгений цыганов, снг