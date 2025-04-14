https://ria.ru/20250414/kiev-2011139362.html

СМИ: в Киеве задержали подростков, слушающих российскую музыку

СМИ: в Киеве задержали подростков, слушающих российскую музыку - РИА Новости, 14.04.2025

СМИ: в Киеве задержали подростков, слушающих российскую музыку

Украинские правоохранители задержали в Киеве подростков из-за того, что они слушали в общественном месте российскую музыку, сообщает в понедельник украинское... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T13:10:00+03:00

2025-04-14T13:10:00+03:00

2025-04-14T13:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители задержали в Киеве подростков из-за того, что они слушали в общественном месте российскую музыку, сообщает в понедельник украинское издание "Страна.ua". "В Киеве полиция и СБУ задержала подростков, которые слушали российскую музыку на Подоле. На парней 17-20 лет составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве и распитии алкогольных напитков", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным журналистов, полиции подростки объяснили свое поведение тем, что были пьяны, причем полицейские заставили их публично извиниться на камеру за свое поведение. Как отмечает издание, накануне в сети появилось видео, на котором женщина подходит к компании молодых людей и просит их выключить российскую музыку, однако ребята отказываются это сделать и лишь громко смеются. Премьер Украины Денис Шмыгаль 5 марта, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250330/kiev-2008270320.html

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в мире, украина, киев, россия, денис шмыгаль, страна.ua, служба безопасности украины, верховная рада украины