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KIA включила Россию в план продаж до 2030 года
KIA включила Россию в план продаж до 2030 года - РИА Новости, 15.04.2025
KIA включила Россию в план продаж до 2030 года
Автомобильный концерн KIA из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли. РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-14T23:21:00+03:00
2025-04-14T23:21:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Автомобильный концерн KIA из Южной Кореи включил Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в отрасли.По данным агентства, автопроизводитель пересмотрел план продаж машин в 2030 году до 4,19 миллиона машин, в том числе 50 тысяч он планирует продать в России. В прошлом году Россия, как отмечает агентство, в долгосрочный план продаж не включалась. Это, как следует из материала, указывает на рост ожиданий завершения конфликта на Украине и свидетельствует о намерении KIA диверсифицировать рынки в условиях нестабильности.
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россия, северная америка, европа, дональд трамп, в мире
Россия, Северная Америка, Европа, Дональд Трамп, В мире
KIA включила Россию в план продаж до 2030 года
Yonhap: KIA включила Россию в среднесрочный план продаж до 2030 года