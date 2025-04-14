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Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник - РИА Новости, 14.04.2025
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило на северо-западе страны разведывательный беспилотник... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T00:34:00+03:00
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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что сбило на северо-западе страны разведывательный беспилотник США MQ-9, который стал четвертым сбитым над йеменской территорией американским БПЛА за две недели. "Враждебный американский беспилотник MQ-9 был сбит при выполнении враждебных миссий в воздушном пространстве провинции Хадджа", - говорится в сообщении вооруженных сил хуситов для йеменского телеканала Al Masirah. Отмечается, что беспилотник был сбит ракетой класса "земля-воздух" местного производства. "Это уже четвертый беспилотник, уничтоженный подобным образом за две последние две недели", - отметили в вооруженных силах хуситов. В воскресенье американские истребители нанесли удары по заводу по производству керамики в столичной провинции Йемена Сане, в результате чего, по последним данным, погибли шесть человек, 20 получили ранения.
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в мире, йемен, сана, сша, ансар алла
В мире, Йемен, Сана, США, Ансар Алла
Хуситы заявили, что сбили американский беспилотник
Хуситы сбили на северо-западе Йемена беспилотник США MQ-9