Индонезия рассчитывает на возобновление рейсов с Москвой, заявил Хартарто
Хартарто: В Джакарте ждут возобновление прямых рейсов с Москвой
© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии. Архивное фото
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой в интересах развития бизнеса, заявил РИА Новости министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.
"Я уже сказал первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, что в (список городов с прямыми рейсами из РФ - ред.) обязательно должна войти Джакарта. Наша цель - создать бизнес-сотрудничество между Россией и Индонезией, поэтому естественным маршрутом стал бы рейс Джакарта-Москва. Я думаю, что мы должны запустить этот рейс как можно скорее", - заявил министр в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия".
Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос в июне, когда прибудет в Россию вместе с президентом Индонезии Прабово Субианто. Как заявлял РИА Новости посол РФ в Джакарте Сергей Толченов, планируется, что глава Индонезии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня.
Бизнес-форум "Россия - Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. Организаторами выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. В пленарном заседании форума приняли участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.