https://ria.ru/20250414/khartarto-2011151324.html

Индонезия рассчитывает на возобновление рейсов с Москвой, заявил Хартарто

Индонезия рассчитывает на возобновление рейсов с Москвой, заявил Хартарто - РИА Новости, 14.04.2025

Индонезия рассчитывает на возобновление рейсов с Москвой, заявил Хартарто

Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой в интересах развития бизнеса, заявил РИА Новости министр-координатор по... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:37:00+03:00

2025-04-14T14:37:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой в интересах развития бизнеса, заявил РИА Новости министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто. "Я уже сказал первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, что в (список городов с прямыми рейсами из РФ - ред.) обязательно должна войти Джакарта. Наша цель - создать бизнес-сотрудничество между Россией и Индонезией, поэтому естественным маршрутом стал бы рейс Джакарта-Москва. Я думаю, что мы должны запустить этот рейс как можно скорее", - заявил министр в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия". Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос в июне, когда прибудет в Россию вместе с президентом Индонезии Прабово Субианто. Как заявлял РИА Новости посол РФ в Джакарте Сергей Толченов, планируется, что глава Индонезии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня. Бизнес-форум "Россия - Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. Организаторами выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. В пленарном заседании форума приняли участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.

https://ria.ru/20250414/manturov-2011129396.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009955711.html

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