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Индонезия рассчитывает на возобновление рейсов с Москвой, заявил Хартарто - РИА Новости, 14.04.2025
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14:37 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/khartarto-2011151324.html
Индонезия рассчитывает на возобновление рейсов с Москвой, заявил Хартарто
Индонезия рассчитывает на возобновление рейсов с Москвой, заявил Хартарто - РИА Новости, 14.04.2025
Индонезия рассчитывает на возобновление рейсов с Москвой, заявил Хартарто
Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой в интересах развития бизнеса, заявил РИА Новости министр-координатор по... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T14:37:00+03:00
2025-04-14T14:37:00+03:00
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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой в интересах развития бизнеса, заявил РИА Новости министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто. "Я уже сказал первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, что в (список городов с прямыми рейсами из РФ - ред.) обязательно должна войти Джакарта. Наша цель - создать бизнес-сотрудничество между Россией и Индонезией, поэтому естественным маршрутом стал бы рейс Джакарта-Москва. Я думаю, что мы должны запустить этот рейс как можно скорее", - заявил министр в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия". Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос в июне, когда прибудет в Россию вместе с президентом Индонезии Прабово Субианто. Как заявлял РИА Новости посол РФ в Джакарте Сергей Толченов, планируется, что глава Индонезии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня. Бизнес-форум "Россия - Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. Организаторами выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. В пленарном заседании форума приняли участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.
https://ria.ru/20250414/manturov-2011129396.html
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россия, индонезия, джакарта, в мире
Россия, Индонезия, Джакарта, В мире
Индонезия рассчитывает на возобновление рейсов с Москвой, заявил Хартарто

Хартарто: В Джакарте ждут возобновление прямых рейсов с Москвой

© Flickr / Mr.TinDCФлаг Индонезии. Архивное фото
Флаг Индонезии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Flickr / Mr.TinDC
Флаг Индонезии. Архивное фото. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 14 апр – РИА Новости. Индонезия рассчитывает на скорейший запуск прямого авиарейса между Москвой и Джакартой в интересах развития бизнеса, заявил РИА Новости министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.
"Я уже сказал первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову, что в (список городов с прямыми рейсами из РФ - ред.) обязательно должна войти Джакарта. Наша цель - создать бизнес-сотрудничество между Россией и Индонезией, поэтому естественным маршрутом стал бы рейс Джакарта-Москва. Я думаю, что мы должны запустить этот рейс как можно скорее", - заявил министр в кулуарах бизнес-форума "Россия - Индонезия".
Флаг Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Товарооборот России и Индонезии составил 4,3 миллиарда долларов
Вчера, 12:40
Он добавил, что планирует обсудить этот вопрос в июне, когда прибудет в Россию вместе с президентом Индонезии Прабово Субианто. Как заявлял РИА Новости посол РФ в Джакарте Сергей Толченов, планируется, что глава Индонезии примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), который пройдет с 18 по 21 июня.
Бизнес-форум "Россия - Индонезия" проходит в Джакарте 14 апреля. Организаторами выступают фонд "Росконгресс" и торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN). Форум призван стать площадкой для открытого и доверительного диалога между государством, бизнесом и обществом двух стран в целях поиска и продвижения инициатив и проектов, направленных на укрепление российско-индонезийского сотрудничества. В пленарном заседании форума приняли участие первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров и министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто.
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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8 апреля, 09:56
 
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