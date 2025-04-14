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Арестованного хакера Хорошилова* внесли в реестр террористов - РИА Новости, 14.04.2025
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17:08 14.04.2025 (обновлено: 17:28 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/khaker-2011194024.html
Арестованного хакера Хорошилова* внесли в реестр террористов
Арестованного хакера Хорошилова* внесли в реестр террористов - РИА Новости, 14.04.2025
Арестованного хакера Хорошилова* внесли в реестр террористов
Хакер Артем Хорошилов*, арестованный по делу об атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:08:00+03:00
2025-04-14T17:28:00+03:00
россия
ногинск
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Хакер Артем Хорошилов*, арестованный по делу об атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)...Национальная часть... Физические лица... Хорошилов Артем Леонидович*, 14.01.1991 года рождения, город Ногинск Московской области", - говорится на сайте.Ранее в Лефортовском суде Москвы РИА Новости сообщали, что хакер Хорошилов*, обвиняемый в DDoS-атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ арестован в декабре, после чего срок ареста ему продлили до 12 мая.В суде уточнили, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250410/ukrainets-2010538247.html
https://ria.ru/20250408/magaletskiy-2010083818.html
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ногинск
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россия, ногинск, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Ногинск, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Арестованного хакера Хорошилова* внесли в реестр террористов

Арестованного хакера Хорошилова внесли в реестр террористов и экстремистов

© Fotolia / DragonImagesХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Fotolia / DragonImages
Хакер. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Хакер Артем Хорошилов*, арестованный по делу об атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)...Национальная часть... Физические лица... Хорошилов Артем Леонидович*, 14.01.1991 года рождения, город Ногинск Московской области", - говорится на сайте.
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10 апреля, 17:19
Ранее в Лефортовском суде Москвы РИА Новости сообщали, что хакер Хорошилов*, обвиняемый в DDoS-атаках на критическую информационную инфраструктуру РФ арестован в декабре, после чего срок ареста ему продлили до 12 мая.
В суде уточнили, что ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
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РоссияНогинскМоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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