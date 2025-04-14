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Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали - РИА Новости, 14.04.2025
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали
Задержанный в Керчи молдавский агент Киева, который вел слежку за военной техникой, Крымским мостом и планировал взорвать водонасосную станцию, уже арестован,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:53:00+03:00
2025-04-14T09:53:00+03:00
2025-04-14T09:53:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева, который вел слежку за военной техникой, Крымским мостом и планировал взорвать водонасосную станцию, уже арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. В понедельник ФСБ России сообщила о задержании в Керчи агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу. "Фигурант был ранее взят под стражу, на время следствия находится в следственном изоляторе", - сообщили в ведомстве. На видео ФСБ Курдоглу признался, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту, а также рассказал, как нашёл тайник с взрывным устройством и планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, керчь, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Керчь, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали
Задержанного агента Киева Курдоглу, планировавшего теракт в Керчи, арестовали