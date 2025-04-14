https://ria.ru/20250414/kerch-2011089045.html

Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали

Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали - РИА Новости, 14.04.2025

Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали

Задержанный в Керчи молдавский агент Киева, который вел слежку за военной техникой, Крымским мостом и планировал взорвать водонасосную станцию, уже арестован,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:53:00+03:00

2025-04-14T09:53:00+03:00

2025-04-14T09:53:00+03:00

происшествия

керчь

киев

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева, который вел слежку за военной техникой, Крымским мостом и планировал взорвать водонасосную станцию, уже арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. В понедельник ФСБ России сообщила о задержании в Керчи агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу. "Фигурант был ранее взят под стражу, на время следствия находится в следственном изоляторе", - сообщили в ведомстве. На видео ФСБ Курдоглу признался, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту, а также рассказал, как нашёл тайник с взрывным устройством и планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.

https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html

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киев

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, керчь, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)