Рейтинг@Mail.ru
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:53 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kerch-2011089045.html
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали - РИА Новости, 14.04.2025
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали
Задержанный в Керчи молдавский агент Киева, который вел слежку за военной техникой, Крымским мостом и планировал взорвать водонасосную станцию, уже арестован,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:53:00+03:00
2025-04-14T09:53:00+03:00
происшествия
керчь
киев
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева, который вел слежку за военной техникой, Крымским мостом и планировал взорвать водонасосную станцию, уже арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ. В понедельник ФСБ России сообщила о задержании в Керчи агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу. "Фигурант был ранее взят под стражу, на время следствия находится в следственном изоляторе", - сообщили в ведомстве. На видео ФСБ Курдоглу признался, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту, а также рассказал, как нашёл тайник с взрывным устройством и планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.
https://ria.ru/20240927/krym-1975013451.html
керчь
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, керчь, киев, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Керчь, Киев, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Гражданина Молдавии, задержанного в Керчи, арестовали

Задержанного агента Киева Курдоглу, планировавшего теракт в Керчи, арестовали

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Задержанный в Керчи молдавский агент Киева, который вел слежку за военной техникой, Крымским мостом и планировал взорвать водонасосную станцию, уже арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
В понедельник ФСБ России сообщила о задержании в Керчи агента украинских спецслужб гражданина Молдавии Евгения Курдоглу.
«
"Фигурант был ранее взят под стражу, на время следствия находится в следственном изоляторе", - сообщили в ведомстве.
На видео ФСБ Курдоглу признался, что снимал передвижение российской военной техники по Крымскому мосту, а также рассказал, как нашёл тайник с взрывным устройством и планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи.
Задержание пособников украинских спецслужб в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Задержанный в Крыму шпион рассказал, как вышел на СБУ
27 сентября 2024, 10:57
 
ПроисшествияКерчьКиевРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала