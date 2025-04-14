Уничтожили все улики: ядерная катастрофа, которую скрывали 30 лет
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЖизнь в деревне Муслюмово Челябинской области
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Далеко не всегда техногенные катастрофы в СССР становились достоянием общественности. Яркий пример тому — Кыштымский инцидент на сравнимый с полномасштабным ядерным взрывом, и лишь немного уступающий по последствиям аварии на Чернобыльской АЭС. Произошел он в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озерск), который отсутствовал на общедоступных картах.
"Северное сияние"
Шестого октября 1957 года в газете "Челябинский рабочий" появилась безобидная статья "Полярное сияние на Южном Урале".
"В прошлое воскресенье вечером… многие челябинцы наблюдали особое свечение звёздного неба. Это довольно редкое в наших широтах свечение имело все признаки полярного сияния. Интенсивное красное, временами переходящее в слабо-розовое и светло-голубое свечение вначале охватывало значительную часть юго-западной и северо-восточной поверхности небосклона".
CC BY-SA 4.0 / ScriptMaster / Это фотография объекта культурного наследия России c номеромЦентр города Кыштым
CC BY-SA 4.0 / ScriptMaster / Это фотография объекта культурного наследия России c номером
Центр города Кыштым
Вот только появился этот оранжево-красный столб дыма и пыли высотой до километра от взрыва 29 сентября на химкомбинате "Маяк". Это мерцание и создавало иллюзию северного сияния.
И больше о "атмосферном явлении" никто в советской прессе долгое время не писал. Факт взрыва на химкомбинате впервые официально подтвердили только в июле 1989-го на сессии Верховного Совета.
Секретный взрыв в секретном городе
В 1945-м в СССР началось строительство секретного завода №817 для производства ядерного оружия. Предприятие "Маяк" решили организовать в закрытом городе Челябинск-40.
К лету 1948-го атомный реактор довели до необходимой мощности. Еще через полгода запустили линию для переработки плутония. Также начал работу блок для создания термоядерного заряда.
Для хранения отходов в 1950-х годах начали использовать емкости цилиндрической формы из нержавеющей стали, "одетые" в бетонные рубашки. Сотрудники "Маяка" называли их "банками".
Диаметр "банки" составлял 20 метров, объем — 300 кубометров. Их помещали в специальные сооружения, вкопанные в землю.
© Public domainВид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк"
© Public domain
Вид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк"
В одной такой емкости под №14, где в жидком виде находились соединения плутония, и прогремел взрыв. По официальной версии, детонацию спровоцировала неисправность в системе охлаждения.
Взрыв полностью разрушил цилиндр. Его крышка весом 160 тонн была отброшена на десятки метров. Содержимое общей активностью не менее 20 миллионов кюри вырвалось в атмосферу. Радиоактивное облако было видно далеко от места аварии. Через пять часов его заметили люди, которые подумали, что это северное сияние.
© Public domainВид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк"
© Public domain
Вид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк"
Сожгли дома, забили скот и перепахали поля
В первые несколько дней ликвидацией последствий техногенной аварии занимались военнослужащие и заключенные из расположенной неподалеку колонии. Позже к ним присоединились гражданские ведомства, а общее число ликвидаторов достигло нескольких тысяч человек.
В зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината "Маяк", военный городок, пожарная часть, исправительная колония, а позже территория площадью 23 тысячи квадратных километров - 217 населенных пунктов в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях с населением 270 тысяч человек.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРека Теча в деревне Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии ("Кыштымская трагедия") на химкомбинате НПО "Маяк" в 1957 году
Река Теча в деревне Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии ("Кыштымская трагедия") на химкомбинате НПО "Маяк" в 1957 году
Шестого октября началась эвакуация людей с зараженных территорий. Отселение затронуло 23 населенных пункта, в которых проживало 12 тысяч человек. Дома вместе с имуществом были сожжены, скот забит, а поля перепаханы. Таким образом власти старались помешать распространению радиации, а также исключить возможные случаи возвращения людей за оставленными ценностями.
Радиационный заповедник
Через два года на пострадавшей от аварии территории организовали санитарную зону, где запрещалась любая хозяйственная деятельность.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДеревня Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии ("Кыштымская трагедия") на химкомбинате НПО "Маяк" в 1957 году
Деревня Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии ("Кыштымская трагедия") на химкомбинате НПО "Маяк" в 1957 году
Через девять лет на ее месте был создан Восточно-Уральский заповедник, где до сих пор фиксируется повышенный радиоактивный фон, поэтому попасть туда можно только по специальному пропуску.
"Радиоактивный" заповедник посещают в основном ученые, которые изучают, как радиация влияет на окружающую среду.
© Public domainПамятник ликвидаторам Кыштымской аварии
© Public domain
Памятник ликвидаторам Кыштымской аварии