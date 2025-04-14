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Уничтожили все улики: ядерная катастрофа, которую скрывали 30 лет - РИА Новости, 14.04.2025
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19:44 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/katastrofa-2011168347.html
Уничтожили все улики: ядерная катастрофа, которую скрывали 30 лет
Уничтожили все улики: ядерная катастрофа, которую скрывали 30 лет - РИА Новости, 14.04.2025
Уничтожили все улики: ядерная катастрофа, которую скрывали 30 лет
Далеко не всегда техногенные катастрофы в СССР становились достоянием общественности. Яркий пример тому — Кыштымский инцидент на сравнимый с полномасштабным... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:44:00+03:00
2025-04-14T19:44:00+03:00
озерск
ссср
тюменская область
чернобыльская аэс
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Далеко не всегда техногенные катастрофы в СССР становились достоянием общественности. Яркий пример тому — Кыштымский инцидент на сравнимый с полномасштабным ядерным взрывом, и лишь немного уступающий по последствиям аварии на Чернобыльской АЭС. Произошел он в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озерск), который отсутствовал на общедоступных картах."Северное сияние"Шестого октября 1957 года в газете "Челябинский рабочий" появилась безобидная статья "Полярное сияние на Южном Урале"."В прошлое воскресенье вечером… многие челябинцы наблюдали особое свечение звёздного неба. Это довольно редкое в наших широтах свечение имело все признаки полярного сияния. Интенсивное красное, временами переходящее в слабо-розовое и светло-голубое свечение вначале охватывало значительную часть юго-западной и северо-восточной поверхности небосклона".Вот только появился этот оранжево-красный столб дыма и пыли высотой до километра от взрыва 29 сентября на химкомбинате "Маяк". Это мерцание и создавало иллюзию северного сияния.И больше о "атмосферном явлении" никто в советской прессе долгое время не писал. Факт взрыва на химкомбинате впервые официально подтвердили только в июле 1989-го на сессии Верховного Совета.Секретный взрыв в секретном городеВ 1945-м в СССР началось строительство секретного завода №817 для производства ядерного оружия. Предприятие "Маяк" решили организовать в закрытом городе Челябинск-40.К лету 1948-го атомный реактор довели до необходимой мощности. Еще через полгода запустили линию для переработки плутония. Также начал работу блок для создания термоядерного заряда.Для хранения отходов в 1950-х годах начали использовать емкости цилиндрической формы из нержавеющей стали, "одетые" в бетонные рубашки. Сотрудники "Маяка" называли их "банками".Диаметр "банки" составлял 20 метров, объем — 300 кубометров. Их помещали в специальные сооружения, вкопанные в землю.В одной такой емкости под №14, где в жидком виде находились соединения плутония, и прогремел взрыв. По официальной версии, детонацию спровоцировала неисправность в системе охлаждения.Взрыв полностью разрушил цилиндр. Его крышка весом 160 тонн была отброшена на десятки метров. Содержимое общей активностью не менее 20 миллионов кюри вырвалось в атмосферу. Радиоактивное облако было видно далеко от места аварии. Через пять часов его заметили люди, которые подумали, что это северное сияние.Сожгли дома, забили скот и перепахали поляВ первые несколько дней ликвидацией последствий техногенной аварии занимались военнослужащие и заключенные из расположенной неподалеку колонии. Позже к ним присоединились гражданские ведомства, а общее число ликвидаторов достигло нескольких тысяч человек.В зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината "Маяк", военный городок, пожарная часть, исправительная колония, а позже территория площадью 23 тысячи квадратных километров - 217 населенных пунктов в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях с населением 270 тысяч человек.Шестого октября началась эвакуация людей с зараженных территорий. Отселение затронуло 23 населенных пункта, в которых проживало 12 тысяч человек. Дома вместе с имуществом были сожжены, скот забит, а поля перепаханы. Таким образом власти старались помешать распространению радиации, а также исключить возможные случаи возвращения людей за оставленными ценностями.Радиационный заповедникЧерез два года на пострадавшей от аварии территории организовали санитарную зону, где запрещалась любая хозяйственная деятельность.Через девять лет на ее месте был создан Восточно-Уральский заповедник, где до сих пор фиксируется повышенный радиоактивный фон, поэтому попасть туда можно только по специальному пропуску."Радиоактивный" заповедник посещают в основном ученые, которые изучают, как радиация влияет на окружающую среду.
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озерск, ссср, тюменская область, чернобыльская аэс
Озерск, СССР, Тюменская область, Чернобыльская АЭС

Уничтожили все улики: ядерная катастрофа, которую скрывали 30 лет

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЖизнь в деревне Муслюмово Челябинской области
Жизнь в деревне Муслюмово Челябинской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Далеко не всегда техногенные катастрофы в СССР становились достоянием общественности. Яркий пример тому — Кыштымский инцидент на сравнимый с полномасштабным ядерным взрывом, и лишь немного уступающий по последствиям аварии на Чернобыльской АЭС. Произошел он в закрытом городе Челябинск-40 (ныне Озерск), который отсутствовал на общедоступных картах.

"Северное сияние"

Шестого октября 1957 года в газете "Челябинский рабочий" появилась безобидная статья "Полярное сияние на Южном Урале".
"В прошлое воскресенье вечером… многие челябинцы наблюдали особое свечение звёздного неба. Это довольно редкое в наших широтах свечение имело все признаки полярного сияния. Интенсивное красное, временами переходящее в слабо-розовое и светло-голубое свечение вначале охватывало значительную часть юго-западной и северо-восточной поверхности небосклона".
CC BY-SA 4.0 / ScriptMaster / Это фотография объекта культурного наследия России c номеромЦентр города Кыштым
Центр города Кыштым - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
CC BY-SA 4.0 / ScriptMaster / Это фотография объекта культурного наследия России c номером
Центр города Кыштым
Вот только появился этот оранжево-красный столб дыма и пыли высотой до километра от взрыва 29 сентября на химкомбинате "Маяк". Это мерцание и создавало иллюзию северного сияния.
И больше о "атмосферном явлении" никто в советской прессе долгое время не писал. Факт взрыва на химкомбинате впервые официально подтвердили только в июле 1989-го на сессии Верховного Совета.

Секретный взрыв в секретном городе

В 1945-м в СССР началось строительство секретного завода №817 для производства ядерного оружия. Предприятие "Маяк" решили организовать в закрытом городе Челябинск-40.
CC BY-SA 4.0 / ScriptMaster / Здание управления ПО «Маяк»Здание управления ПО "Маяк"
Здание управления ПО Маяк - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
CC BY-SA 4.0 / ScriptMaster / Здание управления ПО «Маяк»
Здание управления ПО "Маяк"
К лету 1948-го атомный реактор довели до необходимой мощности. Еще через полгода запустили линию для переработки плутония. Также начал работу блок для создания термоядерного заряда.
Для хранения отходов в 1950-х годах начали использовать емкости цилиндрической формы из нержавеющей стали, "одетые" в бетонные рубашки. Сотрудники "Маяка" называли их "банками".
Диаметр "банки" составлял 20 метров, объем — 300 кубометров. Их помещали в специальные сооружения, вкопанные в землю.
© Public domainВид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк"
Вид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината Маяк - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Public domain
Вид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк"
В одной такой емкости под №14, где в жидком виде находились соединения плутония, и прогремел взрыв. По официальной версии, детонацию спровоцировала неисправность в системе охлаждения.
Взрыв полностью разрушил цилиндр. Его крышка весом 160 тонн была отброшена на десятки метров. Содержимое общей активностью не менее 20 миллионов кюри вырвалось в атмосферу. Радиоактивное облако было видно далеко от места аварии. Через пять часов его заметили люди, которые подумали, что это северное сияние.
© Public domainВид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк"
Вид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината Маяк - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Public domain
Вид на хранилище контейнеров с радиоактивными материалами возле химкомбината "Маяк"

Сожгли дома, забили скот и перепахали поля

В первые несколько дней ликвидацией последствий техногенной аварии занимались военнослужащие и заключенные из расположенной неподалеку колонии. Позже к ним присоединились гражданские ведомства, а общее число ликвидаторов достигло нескольких тысяч человек.
В зоне радиационного загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината "Маяк", военный городок, пожарная часть, исправительная колония, а позже территория площадью 23 тысячи квадратных километров - 217 населенных пунктов в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях с населением 270 тысяч человек.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкРека Теча в деревне Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии ("Кыштымская трагедия") на химкомбинате НПО "Маяк" в 1957 году
Река Теча в деревне Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии (Кыштымская трагедия) на химкомбинате НПО Маяк в 1957 году - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Река Теча в деревне Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии ("Кыштымская трагедия") на химкомбинате НПО "Маяк" в 1957 году
Шестого октября началась эвакуация людей с зараженных территорий. Отселение затронуло 23 населенных пункта, в которых проживало 12 тысяч человек. Дома вместе с имуществом были сожжены, скот забит, а поля перепаханы. Таким образом власти старались помешать распространению радиации, а также исключить возможные случаи возвращения людей за оставленными ценностями.

Радиационный заповедник

Через два года на пострадавшей от аварии территории организовали санитарную зону, где запрещалась любая хозяйственная деятельность.
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкДеревня Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии ("Кыштымская трагедия") на химкомбинате НПО "Маяк" в 1957 году
Деревня Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии (Кыштымская трагедия) на химкомбинате НПО Маяк в 1957 году - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Деревня Муслюмово, пострадавшая от радиации в результате крупной радиационной техногенной аварии ("Кыштымская трагедия") на химкомбинате НПО "Маяк" в 1957 году
Через девять лет на ее месте был создан Восточно-Уральский заповедник, где до сих пор фиксируется повышенный радиоактивный фон, поэтому попасть туда можно только по специальному пропуску.
"Радиоактивный" заповедник посещают в основном ученые, которые изучают, как радиация влияет на окружающую среду.
© Public domainПамятник ликвидаторам Кыштымской аварии
Памятник ликвидаторам Кыштымской аварии - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Public domain
Памятник ликвидаторам Кыштымской аварии
 
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