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Премьер Канады заявил о планах по перевооружению армии - РИА Новости, 14.04.2025
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19:49 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kanada-2011234467.html
Премьер Канады заявил о планах по перевооружению армии
Премьер Канады заявил о планах по перевооружению армии - РИА Новости, 14.04.2025
Премьер Канады заявил о планах по перевооружению армии
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о планах по приведению вооруженных сил страны в соответствие с современными стандартами после длительного периода... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T19:49:00+03:00
2025-04-14T19:49:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о планах по приведению вооруженных сил страны в соответствие с современными стандартами после длительного периода зависимости от США в сфере обороны. "Слишком долго наши вооруженные силы недополучали финансирование и чрезмерно зависели от США. При последнем правительстве консерваторов мы тратили на оборону менее 1% нашего ВВП... Мы не только приведем вооруженные силы Канады в соответствие с современными стандартами. Мы также создадим вооруженные силы, готовые бороться с угрозами, с которыми сталкивается Канада", - заявил Карни в ходе пресс-конференции в провинции Квебек. Трансляцию вели канадские телеканалы. Он отметил, что Канада будет также участвовать в перевооружении Европы и укреплении трансатлантической безопасности через участие в таких инициативах, как "коалиция желающих" по оказанию помощи Украине. Для достижения этих целей Оттава будет стимулировать развитие внутреннего оборонного производства, добавил он. В марте Карни обещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны в случае победы его партии на досрочных выборах. Ранее он заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля. Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона.
https://ria.ru/20250413/ssha-2011041727.html
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в мире, канада, сша, квебек (провинция), марк карни, дональд трамп
В мире, Канада, США, Квебек (провинция), Марк Карни, Дональд Трамп
Премьер Канады заявил о планах по перевооружению армии

Премьер Карни: ВС Канады приведут в соответствие с современными стандартами

© AP Photo / Thomas PadillaПремьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Премьер-министр Канады Марк Карни. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о планах по приведению вооруженных сил страны в соответствие с современными стандартами после длительного периода зависимости от США в сфере обороны.
«
"Слишком долго наши вооруженные силы недополучали финансирование и чрезмерно зависели от США. При последнем правительстве консерваторов мы тратили на оборону менее 1% нашего ВВП... Мы не только приведем вооруженные силы Канады в соответствие с современными стандартами. Мы также создадим вооруженные силы, готовые бороться с угрозами, с которыми сталкивается Канада", - заявил Карни в ходе пресс-конференции в провинции Квебек. Трансляцию вели канадские телеканалы.
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Он отметил, что Канада будет также участвовать в перевооружении Европы и укреплении трансатлантической безопасности через участие в таких инициативах, как "коалиция желающих" по оказанию помощи Украине. Для достижения этих целей Оттава будет стимулировать развитие внутреннего оборонного производства, добавил он.
В марте Карни обещал беспрецедентные инвестиции в оборону страны в случае победы его партии на досрочных выборах. Ранее он заявил, что обратился к генерал-губернатору страны Мэри Саймон с просьбой распустить парламент и назначить досрочные выборы на 28 апреля.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал за присоединение Канады к США, указывая, что северный сосед недостаточно тратит на оборону, рассчитывая на защиту Вашингтона.
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