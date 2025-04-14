https://ria.ru/20250414/kamchatka-2011088902.html

Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке

Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке - РИА Новости, 14.04.2025

Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T09:53:00+03:00

2025-04-14T09:53:00+03:00

2025-04-14T11:46:00+03:00

происшествия

камчатка

камчатский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления СК России по Камчатскому краю Кулакову В. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.Поводом для проверки стали появившиеся в соцсетях сообщения о том, что мигранты незаконно организовали место для проведения религиозных обрядов. В региональном главке СК уточнили, что речь идет о молельном доме, который работал без разрешения, а постройка, где он располагался, — незаконная.По информации агентства "Камчатское время", это двухэтажный дом на проспекте Карла Маркса в Петропавловске-Камчатском.Следственные органы организовали проверку по статьям "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Самоуправство".

https://ria.ru/20250209/sekta-1998308582.html

камчатка

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

происшествия, камчатка, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)