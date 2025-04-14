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Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке - РИА Новости, 14.04.2025
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09:53 14.04.2025 (обновлено: 11:46 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/kamchatka-2011088902.html
Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке
Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке - РИА Новости, 14.04.2025
Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщается в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T09:53:00+03:00
2025-04-14T11:46:00+03:00
происшествия
камчатка
камчатский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщается в Telegram-канале ведомства.&quot;Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления СК России по Камчатскому краю Кулакову В. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах&quot;, — говорится в публикации.Поводом для проверки стали появившиеся в соцсетях сообщения о том, что мигранты незаконно организовали место для проведения религиозных обрядов. В региональном главке СК уточнили, что речь идет о молельном доме, который работал без разрешения, а постройка, где он располагался, — незаконная.По информации агентства "Камчатское время", это двухэтажный дом на проспекте Карла Маркса в Петропавловске-Камчатском.Следственные органы организовали проверку по статьям "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Самоуправство".
https://ria.ru/20250209/sekta-1998308582.html
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происшествия, камчатка, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке

СК начал проверку из-за незаконных обрядов мигрантов на Камчатке

© Фото : соцсетиЗдание, незаконно построенное мигрантами в Петропавловске-Камчатском
Здание, незаконно построенное мигрантами в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : соцсети
Здание, незаконно построенное мигрантами в Петропавловске-Камчатском
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«

"Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления СК России по Камчатскому краю Кулакову В. В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.

Поводом для проверки стали появившиеся в соцсетях сообщения о том, что мигранты незаконно организовали место для проведения религиозных обрядов. В региональном главке СК уточнили, что речь идет о молельном доме, который работал без разрешения, а постройка, где он располагался, — незаконная.
По информации агентства "Камчатское время", это двухэтажный дом на проспекте Карла Маркса в Петропавловске-Камчатском.
Следственные органы организовали проверку по статьям "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Самоуправство".
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ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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