https://ria.ru/20250414/kamchatka-2011070334.html

Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке

Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке - РИА Новости, 14.04.2025

Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке

Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке,... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T04:46:00+03:00

2025-04-14T04:46:00+03:00

2025-04-14T12:28:00+03:00

происшествия

россия

камчатка

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщил официальный Telegram-канал СК.Как уточнили в ведомстве, сообщения о месте для совершения религиозных обрядов, организованном без каких-либо разрешений, появились в социальных медиа.Следственными органами по Камчатскому краю по данному факту организована процессуальная проверка."Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Кулакову В.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.По информации ИА “Камчатское время”, местом проведения незаконных религиозных обрядов служило двухэтажное здание на проспекте Карла-Маркса в Петропавловске-на-Камчатке.

https://ria.ru/20250405/bastrykin-2009530933.html

https://ria.ru/20250318/bastrykin-2005749778.html

россия

камчатка

камчатский край

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