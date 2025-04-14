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Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке - РИА Новости, 14.04.2025
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04:46 14.04.2025 (обновлено: 12:28 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/kamchatka-2011070334.html
Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке
Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке - РИА Новости, 14.04.2025
Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке
Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T04:46:00+03:00
2025-04-14T12:28:00+03:00
происшествия
россия
камчатка
камчатский край
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщил официальный Telegram-канал СК.Как уточнили в ведомстве, сообщения о месте для совершения религиозных обрядов, организованном без каких-либо разрешений, появились в социальных медиа.Следственными органами по Камчатскому краю по данному факту организована процессуальная проверка."Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Кулакову В.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.По информации ИА “Камчатское время”, местом проведения незаконных религиозных обрядов служило двухэтажное здание на проспекте Карла-Маркса в Петропавловске-на-Камчатке.
https://ria.ru/20250405/bastrykin-2009530933.html
https://ria.ru/20250318/bastrykin-2005749778.html
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происшествия, россия, камчатка, камчатский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Камчатка, Камчатский край, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке

СК заинтересовался проведением мигрантами незаконных обрядов на Камчатке

© Фото : соцсетиЗдание, незаконно построенное мигрантами в Петропавловске-Камчатском
Здание, незаконно построенное мигрантами в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : соцсети
Здание, незаконно построенное мигрантами в Петропавловске-Камчатском
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщил официальный Telegram-канал СК.
Как уточнили в ведомстве, сообщения о месте для совершения религиозных обрядов, организованном без каких-либо разрешений, появились в социальных медиа.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Бастрыкин запросил доклад о покушении на убийство школьницы в Иркутске
5 апреля, 15:34
Следственными органами по Камчатскому краю по данному факту организована процессуальная проверка.
"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Кулакову В.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", — говорится в публикации.
По информации ИА “Камчатское время”, местом проведения незаконных религиозных обрядов служило двухэтажное здание на проспекте Карла-Маркса в Петропавловске-на-Камчатке.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мужчины, истязавшего сына
18 марта, 16:19
 
ПроисшествияРоссияКамчаткаКамчатский крайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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