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На бывшем посольстве США в Кабуле появился баннер с рассыпающимся флагом - РИА Новости, 14.04.2025
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16:37 14.04.2025 (обновлено: 16:48 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/kabul-2011188026.html
На бывшем посольстве США в Кабуле появился баннер с рассыпающимся флагом
На бывшем посольстве США в Кабуле появился баннер с рассыпающимся флагом - РИА Новости, 14.04.2025
На бывшем посольстве США в Кабуле появился баннер с рассыпающимся флагом
Баннер с рассыпающимся на отдельные полосы американским флагом появился на стене бывшего посольства США в Кабуле, сообщает афганский новостной портал Tolo news. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:37:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Баннер с рассыпающимся на отдельные полосы американским флагом появился на стене бывшего посольства США в Кабуле, сообщает афганский новостной портал Tolo news. На белом баннере длиной несколько десятков метров выполнена надпись на языке дари: "С Божьей помощью наша нация нанесла поражение Америке". Слово "поражение" выделено красным. Кто и когда повесил этот баннер, доподлинно неизвестно. Некоторое время назад городские власти Кабула разрушили построенную ранее американцами стену, которая перегораживала улицу до отеля "Ариана", расположенного напротив президентского дворца. Это уже не первый случай, когда здание бывшего посольства США используется как площадка для размещения антиамериканских лозунгов и граффити. Самый известный пример такого рода представляет собой комплекс в Тегеране, где дипмиссия официально перестала существовать в апреле 1980 года, в результате победы исламской революции в Иране. В настоящее время в здании бывшего посольства расположен музей "Логово шпионажа".
https://ria.ru/20250122/zaharova-1995001481.html
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в мире, сша, кабул (город), тегеран (город)
В мире, США, Кабул (город), Тегеран (город)
На бывшем посольстве США в Кабуле появился баннер с рассыпающимся флагом

На стене бывшего посольства США в Кабуле появился баннер с рассыпающимся флагом

© AP Photo / Rahmat GulВертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Баннер с рассыпающимся на отдельные полосы американским флагом появился на стене бывшего посольства США в Кабуле, сообщает афганский новостной портал Tolo news.
На белом баннере длиной несколько десятков метров выполнена надпись на языке дари: "С Божьей помощью наша нация нанесла поражение Америке". Слово "поражение" выделено красным.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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Кто и когда повесил этот баннер, доподлинно неизвестно. Некоторое время назад городские власти Кабула разрушили построенную ранее американцами стену, которая перегораживала улицу до отеля "Ариана", расположенного напротив президентского дворца.
Это уже не первый случай, когда здание бывшего посольства США используется как площадка для размещения антиамериканских лозунгов и граффити. Самый известный пример такого рода представляет собой комплекс в Тегеране, где дипмиссия официально перестала существовать в апреле 1980 года, в результате победы исламской революции в Иране. В настоящее время в здании бывшего посольства расположен музей "Логово шпионажа".
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