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Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов - РИА Новости, 14.04.2025
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11:33 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/kabmin-2011113495.html
Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов
Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов - РИА Новости, 14.04.2025
Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов
Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:33:00+03:00
2025-04-14T11:33:00+03:00
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сахалин-2
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский СПГ, следует из утвержденной правительством Энергетической стратегии до 2050 года. Так, все эти проекты вошли в приложенный к документу "перечень крупнотоннажных проектов по производству сжиженного природного газа для достижения уровня производства 100 миллионов тонн к 2030 году". Ожидается, что мощность проекта в Усть-Луге составит 13,2 миллиона тонн, "Арктик СПГ 2" - 19,8 миллиона тонн, "Арктик СПГ 1" - 19,8 миллиона тонн, Мурманского СПГ - 20,4 миллиона тонн, а Обского СПГ - 4,8 миллиона тонн. В списке также действующие - "Сахалин-2" (9,6 миллиона тонн) и "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн).
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экономика, усть-луга, россия, арктик спг - 2, сахалин-2, ямал спг
Экономика, Усть-Луга, Россия, Арктик СПГ - 2, Сахалин-2, Ямал СПГ
Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов

Россия планирует запустить пять крупных проектов по производству СПГ к 2030 году

© РИА Новости / Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкПроизводство сжиженного природного газа
Производство сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Владимир Михайлов
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Производство сжиженного природного газа. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский СПГ, следует из утвержденной правительством Энергетической стратегии до 2050 года.
Так, все эти проекты вошли в приложенный к документу "перечень крупнотоннажных проектов по производству сжиженного природного газа для достижения уровня производства 100 миллионов тонн к 2030 году".
Ожидается, что мощность проекта в Усть-Луге составит 13,2 миллиона тонн, "Арктик СПГ 2" - 19,8 миллиона тонн, "Арктик СПГ 1" - 19,8 миллиона тонн, Мурманского СПГ - 20,4 миллиона тонн, а Обского СПГ - 4,8 миллиона тонн. В списке также действующие - "Сахалин-2" (9,6 миллиона тонн) и "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн).
Танкер СПГ в американском Инглсайде - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
В ЕС выступили за сокращение закупок СПГ из США, пишет Politico
9 апреля, 11:47
 
ЭкономикаУсть-ЛугаРоссияАрктик СПГ - 2Сахалин-2Ямал СПГ
 
 
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