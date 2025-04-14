https://ria.ru/20250414/kabmin-2011113495.html

Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов

Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов - РИА Новости, 14.04.2025

Россия планирует запустить несколько крупных СПГ-проектов

Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T11:33:00+03:00

2025-04-14T11:33:00+03:00

2025-04-14T11:33:00+03:00

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усть-луга

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ямал спг

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Кабмин РФ рассчитывает к 2030 году запустить проект по производству сжиженного природного газа в Усть-Луге, "Арктик СПГ 2", "Арктик СПГ 1", Мурманский и Обский СПГ, следует из утвержденной правительством Энергетической стратегии до 2050 года. Так, все эти проекты вошли в приложенный к документу "перечень крупнотоннажных проектов по производству сжиженного природного газа для достижения уровня производства 100 миллионов тонн к 2030 году". Ожидается, что мощность проекта в Усть-Луге составит 13,2 миллиона тонн, "Арктик СПГ 2" - 19,8 миллиона тонн, "Арктик СПГ 1" - 19,8 миллиона тонн, Мурманского СПГ - 20,4 миллиона тонн, а Обского СПГ - 4,8 миллиона тонн. В списке также действующие - "Сахалин-2" (9,6 миллиона тонн) и "Ямал СПГ" (17,4 миллиона тонн).

https://ria.ru/20250409/gaz-2010195853.html

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Варвара Скокшина

экономика, усть-луга, россия, арктик спг - 2, сахалин-2, ямал спг