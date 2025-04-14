https://ria.ru/20250414/izrail-2011263048.html

Египет получил предложение Израиля по прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Египет получил предложение Израиля по прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025

Египет получил предложение Израиля по прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его палестинскому движению ХАМАС и ждет ответа, сообщает египетский... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:40:00+03:00

2025-04-14T23:40:00+03:00

2025-04-14T23:40:00+03:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его палестинскому движению ХАМАС и ждет ответа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники. "Египет получил израильское предложение о временном прекращении огня и начале переговоров, ведущих к постоянному прекращению огня в Газе", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, Египет передал ХАМАС предложение Израиля и ожидает ответа в ближайшее время.

https://ria.ru/20250414/izrail-2011256912.html

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в мире, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году