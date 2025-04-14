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Египет получил предложение Израиля по прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
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23:40 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/izrail-2011263048.html
Египет получил предложение Израиля по прекращению огня в Газе, пишут СМИ
Египет получил предложение Израиля по прекращению огня в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Египет получил предложение Израиля по прекращению огня в Газе, пишут СМИ
Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его палестинскому движению ХАМАС и ждет ответа, сообщает египетский... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:40:00+03:00
2025-04-14T23:40:00+03:00
в мире
египет
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его палестинскому движению ХАМАС и ждет ответа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники. "Египет получил израильское предложение о временном прекращении огня и начале переговоров, ведущих к постоянному прекращению огня в Газе", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, Египет передал ХАМАС предложение Израиля и ожидает ответа в ближайшее время.
https://ria.ru/20250414/izrail-2011256912.html
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в мире, египет, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Египет, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Египет получил предложение Израиля по прекращению огня в Газе, пишут СМИ

Египет получил предложение Израиля о временном прекращении огня

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его палестинскому движению ХАМАС и ждет ответа, сообщает египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники.
«
"Египет получил израильское предложение о временном прекращении огня и начале переговоров, ведущих к постоянному прекращению огня в Газе", - заявили источники телеканала.
Согласно источникам, Египет передал ХАМАС предложение Израиля и ожидает ответа в ближайшее время.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Израиль требует разоружения палестинских группировок в Газе, сообщили СМИ
Вчера, 22:45
 
В миреЕгипетИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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