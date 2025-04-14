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Италия согласилась на проведение переговоров США и Ирана в Риме

Италия согласилась на проведение переговоров США и Ирана в Риме - РИА Новости, 14.04.2025

Италия согласилась на проведение переговоров США и Ирана в Риме

Италия согласилась на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между США и Ираном, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни, находящийся РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:50:00+03:00

2025-04-14T14:50:00+03:00

2025-04-14T14:50:00+03:00

в мире

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антонио таяни

дональд трамп

аббас аракчи

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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РИМ, 14 апр - РИА Новости. Италия согласилась на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между США и Ираном, заявил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни, находящийся с визитом в Японии. "Мы получили запрос от заинтересованных сторон, от Омана, который играет роль посредника, и дали положительный ответ, мы готовы, как всегда, приветствовать встречи, которые могут принести положительные результаты, в данном случае по ядерной проблеме", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство askanews. Министр отметил, что это не первый случай проведения подобных встреч в Италии. "Италия и Рим подтверждают свою роль столицы мира и посредничества, это не первый случай проведения подобных встреч в нашей стране, и мы готовы сделать все необходимое. Мы продолжим поддерживать все переговоры, которые могут привести к решению ядерной проблемы, а также к построению мира", — сказал Таяни. В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу 19 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. Трамп в начале марта направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250412/iran-2010917748.html

https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html

https://ria.ru/20250413/ulyanov-2010948831.html

https://ria.ru/20250412/iran-2010895824.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), антонио таяни, дональд трамп, аббас аракчи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана