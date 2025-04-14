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Американская правозащитная организация подала иск против пошлин на импорт - РИА Новости, 14.04.2025
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22:27 14.04.2025 (обновлено: 22:56 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/isk-2011255786.html
Американская правозащитная организация подала иск против пошлин на импорт
Американская правозащитная организация подала иск против пошлин на импорт - РИА Новости, 14.04.2025
Американская правозащитная организация подала иск против пошлин на импорт
Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:27:00+03:00
2025-04-14T22:56:00+03:00
введение трампом пошлин на импорт
китай
сша
дональд трамп
в мире
скотт бессент
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у президента Дональда Трампа не было полномочий по введению дополнительных пошлин."В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин", — говорится в распространенном заявлении.Юристы утверждают, что ни один президент не имеет права переписывать подходы в международной торговле, взимать сотни миллиардов новых налогов, мешать экономике без одобрения конгресса.Отмечается, что полномочия, на которые ссылался Трамп, не могут толковаться в широком смысле введения пошлин. "На самом деле они не распространяются на пошлины вовсе", — указывается в материале.Юристы поясняют, что иск подан от имени пяти представителей американского малого бизнеса, которые пострадали от введенных пошлин, в суд по международной торговле.Организация требует признать, что у хозяина Белого дома не было полномочий по введению пошлин, и компенсировать заявителям понесенные убытки.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
https://ria.ru/20250412/poshliny-2010901397.html
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введение трампом пошлин на импорт, китай, сша, дональд трамп, в мире, скотт бессент
Введение Трампом пошлин на импорт, Китай, США, Дональд Трамп, В мире, Скотт Бессент
Американская правозащитная организация подала иск против пошлин на импорт

Liberty Justice Center подала иск против введенных Трампом пошлин на импорт

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у президента Дональда Трампа не было полномочий по введению дополнительных пошлин.
"В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин", — говорится в распространенном заявлении.
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США исключили электронику из списка зеркальных пошлин
12 апреля, 17:03
Юристы утверждают, что ни один президент не имеет права переписывать подходы в международной торговле, взимать сотни миллиардов новых налогов, мешать экономике без одобрения конгресса.
Отмечается, что полномочия, на которые ссылался Трамп, не могут толковаться в широком смысле введения пошлин.
"На самом деле они не распространяются на пошлины вовсе", — указывается в материале.
Юристы поясняют, что иск подан от имени пяти представителей американского малого бизнеса, которые пострадали от введенных пошлин, в суд по международной торговле.
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В США предрекли военный конфликт из-за пошлин Трампа
Вчера, 16:14
Организация требует признать, что у хозяина Белого дома не было полномочий по введению пошлин, и компенсировать заявителям понесенные убытки.
Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.
Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.
По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.

В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Позиция Трампа в вопросе импортных пошлин непоколебима, пишут СМИ
Вчера, 18:31
 
Введение Трампом пошлин на импортКитайСШАДональд ТрампВ миреСкотт Бессент
 
 
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