https://ria.ru/20250414/isk-2011255786.html

Американская правозащитная организация подала иск против пошлин на импорт

Американская правозащитная организация подала иск против пошлин на импорт - РИА Новости, 14.04.2025

Американская правозащитная организация подала иск против пошлин на импорт

Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T22:27:00+03:00

2025-04-14T22:27:00+03:00

2025-04-14T22:56:00+03:00

введение трампом пошлин на импорт

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сша

дональд трамп

в мире

скотт бессент

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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Правозащитная организация Liberty Justice Center сообщила, что обратилась с иском в американский суд по международной торговле, требуя признать, что у президента Дональда Трампа не было полномочий по введению дополнительных пошлин."В иске мы оспариваем полномочия администрации по одностороннему введению пошлин", — говорится в распространенном заявлении.Юристы утверждают, что ни один президент не имеет права переписывать подходы в международной торговле, взимать сотни миллиардов новых налогов, мешать экономике без одобрения конгресса.Отмечается, что полномочия, на которые ссылался Трамп, не могут толковаться в широком смысле введения пошлин. "На самом деле они не распространяются на пошлины вовсе", — указывается в материале.Юристы поясняют, что иск подан от имени пяти представителей американского малого бизнеса, которые пострадали от введенных пошлин, в суд по международной торговле.Организация требует признать, что у хозяина Белого дома не было полномочий по введению пошлин, и компенсировать заявителям понесенные убытки.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Действия Вашингтона возмутили многих мировых лидеров.Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары.По мнению Трампа, введение пошлин станет декларацией экономической независимости Штатов и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В свою очередь, глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркнув, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере.

https://ria.ru/20250412/poshliny-2010901397.html

https://ria.ru/20250414/ssha-2011182825.html

https://ria.ru/20250414/tramp-2011213889.html

китай

сша

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введение трампом пошлин на импорт, китай, сша, дональд трамп, в мире, скотт бессент