https://ria.ru/20250414/ishim-2011202792.html

"Грязная муха": жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы

"Грязная муха": жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы - РИА Новости, 14.04.2025

"Грязная муха": жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы

Власти города Ишима в Тюменской области решают, как поступить с арт-объектом в виде пчелы, установленным 9 лет назад на одной из городских клумб, так как... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:52:00+03:00

2025-04-14T17:52:00+03:00

2025-04-14T17:52:00+03:00

общество

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 14 апр – РИА Новости. Власти города Ишима в Тюменской области решают, как поступить с арт-объектом в виде пчелы, установленным 9 лет назад на одной из городских клумб, так как местных жителей не устраивает его внешний вид и состояние, сообщили РИА Новости в администрации города. Обращение с просьбой демонтировать арт-объект опубликовано в одном из местных пабликов. В комментарии указано, что "это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала", "неприятно её созерцать", "без нее клумба будет лучше, и откроется вид на лес". ""Пчела" установлена на клумбе в рамках благоустройства территории после паводка 2016 года. Она уже плохо выглядит - экоматериалы поизносились, потому сейчас рассматриваются варианты дальнейших мероприятий: отремонтировать её либо совсем убрать. Пока решение окончательное не принято", - пояснили РИА Новости ситуацию в администрации Ишима. "Пчела" изготовлена и установлена по инициативе и на средства местных жителей, муниципалитет деньги на эти цели не тратил, добавили в мэрии.

https://ria.ru/20250121/bajkal-1994804108.html

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общество, тюменская область