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"Грязная муха": жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы - РИА Новости, 14.04.2025
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17:52 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/ishim-2011202792.html
"Грязная муха": жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы
"Грязная муха": жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы - РИА Новости, 14.04.2025
"Грязная муха": жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы
Власти города Ишима в Тюменской области решают, как поступить с арт-объектом в виде пчелы, установленным 9 лет назад на одной из городских клумб, так как... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T17:52:00+03:00
2025-04-14T17:52:00+03:00
общество
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 14 апр – РИА Новости. Власти города Ишима в Тюменской области решают, как поступить с арт-объектом в виде пчелы, установленным 9 лет назад на одной из городских клумб, так как местных жителей не устраивает его внешний вид и состояние, сообщили РИА Новости в администрации города. Обращение с просьбой демонтировать арт-объект опубликовано в одном из местных пабликов. В комментарии указано, что "это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала", "неприятно её созерцать", "без нее клумба будет лучше, и откроется вид на лес". ""Пчела" установлена на клумбе в рамках благоустройства территории после паводка 2016 года. Она уже плохо выглядит - экоматериалы поизносились, потому сейчас рассматриваются варианты дальнейших мероприятий: отремонтировать её либо совсем убрать. Пока решение окончательное не принято", - пояснили РИА Новости ситуацию в администрации Ишима. "Пчела" изготовлена и установлена по инициативе и на средства местных жителей, муниципалитет деньги на эти цели не тратил, добавили в мэрии.
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тюменская область
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общество, тюменская область
Общество, Тюменская область
"Грязная муха": жители Ишима попросили убрать арт-объект в виде пчелы

Администрация города Ишим решает будущее арт-объекта в виде пчелы

© Фото : соцсетиАрт-объект в виде пчелы, установленный на одной из городских клумб Ишима
Арт-объект в виде пчелы, установленный на одной из городских клумб Ишима - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : соцсети
Арт-объект в виде пчелы, установленный на одной из городских клумб Ишима
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ТЮМЕНЬ, 14 апр – РИА Новости. Власти города Ишима в Тюменской области решают, как поступить с арт-объектом в виде пчелы, установленным 9 лет назад на одной из городских клумб, так как местных жителей не устраивает его внешний вид и состояние, сообщили РИА Новости в администрации города.
Обращение с просьбой демонтировать арт-объект опубликовано в одном из местных пабликов. В комментарии указано, что "это ужасное творение в виде грязной мухи в районе старого Автовокзала", "неприятно её созерцать", "без нее клумба будет лучше, и откроется вид на лес".
""Пчела" установлена на клумбе в рамках благоустройства территории после паводка 2016 года. Она уже плохо выглядит - экоматериалы поизносились, потому сейчас рассматриваются варианты дальнейших мероприятий: отремонтировать её либо совсем убрать. Пока решение окончательное не принято", - пояснили РИА Новости ситуацию в администрации Ишима.
"Пчела" изготовлена и установлена по инициативе и на средства местных жителей, муниципалитет деньги на эти цели не тратил, добавили в мэрии.
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