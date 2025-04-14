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Немецкий автопроизводитель Isdera подал заявление о банкротстве - РИА Новости, 14.04.2025
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22:05 14.04.2025 (обновлено: 22:23 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/isdera-2011254738.html
Немецкий автопроизводитель Isdera подал заявление о банкротстве
Немецкий автопроизводитель Isdera подал заявление о банкротстве - РИА Новости, 14.04.2025
Немецкий автопроизводитель Isdera подал заявление о банкротстве
Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Isdera подал заявление о банкротстве, сообщило издание Bild. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T22:05:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Isdera подал заявление о банкротстве, сообщило издание Bild."Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена", - пишет Bild.Компания Isdera была основана в 1982 году в городе Хильдесхайм и специализировалась на выпуске очень дорогих автомобилей в малых количествах. Например, в 2021 году автомобиль Isdera Commendatore 112i был продан на аукционе за 1,2 миллиона евро.В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
https://ria.ru/20250407/audi-2009828146.html
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в мире, германия
В мире, Германия
Немецкий автопроизводитель Isdera подал заявление о банкротстве

Немецкий автопроизводитель класса люкс Isdera подал заявление о банкротстве

© Fotolia / muromec84Автомобиль
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Fotolia / muromec84
Автомобиль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Немецкий производитель автомобилей класса "люкс" Isdera подал заявление о банкротстве, сообщило издание Bild.
"Одиннадцатого апреля компания подала заявление о банкротстве в окружной суд Саарбрюккена", - пишет Bild.
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7 апреля, 16:06
Компания Isdera была основана в 1982 году в городе Хильдесхайм и специализировалась на выпуске очень дорогих автомобилей в малых количествах. Например, в 2021 году автомобиль Isdera Commendatore 112i был продан на аукционе за 1,2 миллиона евро.
В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников и не закрывать предприятия. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
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