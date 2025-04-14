https://ria.ru/20250414/iran-2011261471.html

Второй раунд переговоров Ирана и США пройдет в Омане

Второй раунд переговоров Ирана и США пройдет в Омане - РИА Новости, 14.04.2025

Второй раунд переговоров Ирана и США пройдет в Омане

Второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля, заявил в понедельник вечером официальный представитель МИД исламской республики Исмаил РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:28:00+03:00

2025-04-14T23:28:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 апр – РИА Новости. Второй раунд переговоров Иран и США пройдет в Омане в субботу, 19 апреля, заявил в понедельник вечером официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что второй раунд переговоров США и Ирана будет проведен в Риме. Эту информацию подтвердил и глава МИД Ирана Аббас Аракчи."В результате консультаций было решено, что второй раунд переговоров (с США – ред.) продолжится в Омане, они состоятся в субботу, 19 апреля", - сказал Багаи, слова которого приводит иранское госагентство IRNA.В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250414/iran-2011164914.html

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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф