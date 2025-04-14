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Глава МИД Ирана подтвердил участие делегации в переговорах с США в Риме - РИА Новости, 14.04.2025
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20:30 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/iran-2011242189.html
Глава МИД Ирана подтвердил участие делегации в переговорах с США в Риме
Глава МИД Ирана подтвердил участие делегации в переговорах с США в Риме - РИА Новости, 14.04.2025
Глава МИД Ирана подтвердил участие делегации в переговорах с США в Риме
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранская делегация примет участие во втором туре переговоров с США, который пройдёт на этой неделе в Риме, они... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T20:30:00+03:00
2025-04-14T20:30:00+03:00
в мире
иран
сша
рим
аббас аракчи
антонио таяни
фуад хусейн
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранская делегация примет участие во втором туре переговоров с США, который пройдёт на этой неделе в Риме, они по-прежнему будут идти при посредничестве султаната Омана, говорится в поступившем РИА Новости сообщении по итогам разговора между главами МИД Ирана и Ирака. Ранее в понедельник министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что Италия положительно ответила на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между Ираном и США. "Второй тур переговоров будет созван в скором времени в столице Италии Риме также при посредничестве султаната Омана", - сказал Аракчи во время телефонном разговора с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном. Аракчи отметил, что первый раунд переговоров в Омане 12 апреля прошёл "отлично", указав, что "шло обсуждение ядерного досье". В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу 19 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу.
https://ria.ru/20250414/iran-2011164914.html
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в мире, иран, сша, рим, аббас аракчи, антонио таяни, фуад хусейн, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Рим, Аббас Аракчи, Антонио Таяни, Фуад Хусейн, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана подтвердил участие делегации в переговорах с США в Риме

Глава МИД Ирана Аракчи подтвердил участие делегации в переговорах с США в Риме

© AP Photo / Vahid SalemiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранская делегация примет участие во втором туре переговоров с США, который пройдёт на этой неделе в Риме, они по-прежнему будут идти при посредничестве султаната Омана, говорится в поступившем РИА Новости сообщении по итогам разговора между главами МИД Ирана и Ирака.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что Италия положительно ответила на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между Ираном и США.
Флаг Ирана над зданием посольства - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Советник президента Ирана назвал диалог с США крайне важным
Вчера, 14:58
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"Второй тур переговоров будет созван в скором времени в столице Италии Риме также при посредничестве султаната Омана", - сказал Аракчи во время телефонном разговора с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном.
Аракчи отметил, что первый раунд переговоров в Омане 12 апреля прошёл "отлично", указав, что "шло обсуждение ядерного досье".
В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу 19 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу.
Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
12 апреля, 18:47
 
В миреИранСШАРимАббас АракчиАнтонио ТаяниФуад ХусейнСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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