Глава МИД Ирана подтвердил участие делегации в переговорах с США в Риме
Глава МИД Ирана Аракчи подтвердил участие делегации в переговорах с США в Риме
© AP Photo / Vahid SalemiМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
© AP Photo / Vahid Salemi
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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ДОХА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что иранская делегация примет участие во втором туре переговоров с США, который пройдёт на этой неделе в Риме, они по-прежнему будут идти при посредничестве султаната Омана, говорится в поступившем РИА Новости сообщении по итогам разговора между главами МИД Ирана и Ирака.
Ранее в понедельник министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что Италия положительно ответила на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между Ираном и США.
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"Второй тур переговоров будет созван в скором времени в столице Италии Риме также при посредничестве султаната Омана", - сказал Аракчи во время телефонном разговора с коллегой из Ирака Фуадом Хусейном.
В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу 19 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу.
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
12 апреля, 18:47