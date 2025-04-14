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Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 14.04.2025
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18:36 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/iran-2011214820.html
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 14.04.2025
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе
Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону переговоры по ядерной программе, состоявшиеся в Омане, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:36:00+03:00
2025-04-14T18:36:00+03:00
в мире
иран
оман
сша
аббас аракчи
хакан фидан
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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АНТАЛЬЯ (Турция), 14 апр - РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону переговоры по ядерной программе, состоявшиеся в Омане, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится 19 апреля. "Сегодня (14 апреля - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы обсуждались переговоры по ядерной программе Ирана, состоявшиеся на прошлой неделе в Омане",- сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250412/iran-2010917748.html
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в мире, иран, оман, сша, аббас аракчи, хакан фидан, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, Оман, США, Аббас Аракчи, Хакан Фидан, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе

Главы МИД Турции и Ирана обсудили по телефону переговоры по ядерной программе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 14 апр - РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону переговоры по ядерной программе, состоявшиеся в Омане, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится 19 апреля.
«
"Сегодня (14 апреля - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы обсуждались переговоры по ядерной программе Ирана, состоявшиеся на прошлой неделе в Омане",- сообщил собеседник агентства.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Глава МИД Ирана оценил прошедшие переговоры с США
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В миреИранОманСШААббас АракчиХакан ФиданСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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