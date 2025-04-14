https://ria.ru/20250414/iran-2011214820.html
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе - РИА Новости, 14.04.2025
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе
Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону переговоры по ядерной программе, состоявшиеся в Омане, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:36:00+03:00
2025-04-14T18:36:00+03:00
2025-04-14T18:36:00+03:00
в мире
иран
оман
сша
аббас аракчи
хакан фидан
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
АНТАЛЬЯ (Турция), 14 апр - РИА Новости. Главы МИД Турции и Ирана Хакан Фидан и Аббас Аракчи обсудили по телефону переговоры по ядерной программе, состоявшиеся в Омане, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. В субботу в оманской столице Маскате прошли непрямые переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам Уиткоффа, переговоры между Ираном и США в Омане прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США состоится 19 апреля. "Сегодня (14 апреля - ред.) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. В ходе беседы обсуждались переговоры по ядерной программе Ирана, состоявшиеся на прошлой неделе в Омане",- сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250412/iran-2010917748.html
иран
оман
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, оман, сша, аббас аракчи, хакан фидан, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, Оман, США, Аббас Аракчи, Хакан Фидан, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Главы МИД Турции и Ирана обсудили переговоры по ядерной программе
Главы МИД Турции и Ирана обсудили по телефону переговоры по ядерной программе