https://ria.ru/20250414/iran-2011164914.html

Советник президента Ирана назвал диалог с США крайне важным

Советник президента Ирана назвал диалог с США крайне важным - РИА Новости, 14.04.2025

Советник президента Ирана назвал диалог с США крайне важным

Начало диалога по ядерной сделке между Ираном и США – это важное достижение исламской республики, заявила советник президента Ирана по экономическому... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T14:58:00+03:00

2025-04-14T14:58:00+03:00

2025-04-14T14:58:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 апр - РИА Новости. Начало диалога по ядерной сделке между Ираном и США – это важное достижение исламской республики, заявила советник президента Ирана по экономическому сотрудничеству Масуме Агапур Алишахи. "Мы сейчас достигли той стадии, когда обе стороны вступили в диалог, основываясь на уважении и благоразумии, это очень важный момент. В напряженной обстановке диалога не произойдет. Это одно из очень важных достижений, и исламская республика смогла его заполучить", – передает слова советника агентство ISNA. Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие. Трамп в начале марта направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп в понедельник подтвердил, что второй раунд переговоров США и Ирана пройдет в Риме в субботу. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250414/mid-2011090394.html

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в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп