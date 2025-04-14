https://ria.ru/20250414/inoagent-2011231817.html
Певицу Максакову* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Певицу Максакову* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента - РИА Новости, 15.04.2025
Певицу Максакову* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Певицу Марию Максакову* в очередной раз оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в ее публикациях в интернете, сообщили РИА... РИА Новости, 15.04.2025
2025-04-14T19:40:00+03:00
2025-04-14T19:40:00+03:00
2025-04-15T01:18:00+03:00
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Певицу Марию Максакову* в очередной раз оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие соответствующей маркировки в ее публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Максаковой*-Игенбергс М. П. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", - сказали в суде.Максакову* ранее трижды штрафовали за отсутствие плашки, а также за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей в России государственной власти, а также распространяла материалы, созданные иноагентами. В отношении Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована. Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала на YouTube.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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Россия, Москва, Украина, Мария Максакова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Певицу Максакову* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
Певицу Марию Максакову оштрафовали на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки