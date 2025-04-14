В Ингушетии неизвестные застрелили местного жителя
СК возбудил дело после убийства местного жителя в Ингушетии
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после того, как неизвестные застрелили местного жителя в Назрановском районе республики, нападавших, скрывшихся на автомобиле без номеров, ищут, сообщило СУСК РФ по региону.
"По данным следствия, 14 апреля 2025 года в вечернее время неустановленные лица, находясь в сельском поселении Экажево Назрановского района, произвели не менее пяти выстрелов из имевшегося при себе огнестрельного оружия в 35-летнего жителя селения, в результате чего он скончался при доставлении в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле отечественного производства без государственных регистрационных знаков. С места происшествия изъяты гильзы калибра 9 миллиметров.
"Следователями допрашиваются свидетели, проводятся иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе лиц, причастных к его совершению", - заметили в ведомстве.
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