https://ria.ru/20250414/ingushetiya-2011260354.html

В Ингушетии неизвестные застрелили местного жителя

В Ингушетии неизвестные застрелили местного жителя - РИА Новости, 14.04.2025

В Ингушетии неизвестные застрелили местного жителя

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после того, как неизвестные застрелили местного жителя в Назрановском районе республики, нападавших, скрывшихся РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T23:21:00+03:00

2025-04-14T23:21:00+03:00

2025-04-14T23:21:00+03:00

происшествия

назрановский район

россия

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 14 апр – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело после того, как неизвестные застрелили местного жителя в Назрановском районе республики, нападавших, скрывшихся на автомобиле без номеров, ищут, сообщило СУСК РФ по региону. "По данным следствия, 14 апреля 2025 года в вечернее время неустановленные лица, находясь в сельском поселении Экажево Назрановского района, произвели не менее пяти выстрелов из имевшегося при себе огнестрельного оружия в 35-летнего жителя селения, в результате чего он скончался при доставлении в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле отечественного производства без государственных регистрационных знаков. С места происшествия изъяты гильзы калибра 9 миллиметров. "Следователями допрашиваются свидетели, проводятся иные неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе лиц, причастных к его совершению", - заметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250411/tuapse-2010802051.html

https://ria.ru/20250410/zaderzhanie-2010569400.html

назрановский район

россия

республика ингушетия

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происшествия, назрановский район, россия, республика ингушетия