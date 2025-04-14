https://ria.ru/20250414/indoneziya-2011176091.html

Более 30 компаний представлены в Индонезии под брендом Made in Russia

Более 30 компаний представлены в Индонезии под брендом Made in Russia - РИА Новости, 14.04.2025

Более 30 компаний представлены в Индонезии под брендом Made in Russia

Многоотраслевая бизнес-миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) начала работу 14 апреля в Джакарте в рамках бизнес-форума... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T15:42:00+03:00

2025-04-14T15:42:00+03:00

2025-04-14T15:42:00+03:00

экономика

индонезия

россия

вероника никишина

джакарта

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Многоотраслевая бизнес-миссия, организованная Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) начала работу 14 апреля в Джакарте в рамках бизнес-форума "Россия-Индонезия" на полях 13-го заседания российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству, сообщает центр."При поддержке РЭЦ под национальным брендом "Сделано в России" свои решения потенциальным партнерам представляют более 30 компаний из 12 регионов", - говорится в сообщении.Под брендом Made in Russia в Джакарте продвигаются информационные технологии, решения для управления бизнес-процессами, телекоммуникационное оборудование, системы магистральной связи, оборудование и технологии для топливно-энергетического комплекса, включая альтернативную энергетику, а также продукция агропромышленного и лесопромышленного комплексов и удобрения.В течение двух дней компании проведут более 130 деловых переговоров с более 40 индонезийскими контрагентами. Для бизнеса также будут организованы визиты в офисы местных компаний."За десятилетия между Россией и Индонезией сложились крепкая дружба и плодотворное сотрудничество. Видим, что российский бизнес заинтересован в рынке Индонезии и его потребительском потенциале, и этот интерес взаимен. Большую ценность здесь представляют наш опыт, оборудование и технологии в горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, гидроэнергетике, IT и многих других отраслях. Сегодня бизнес готов к кооперации в совместных проектах, стремится усиливать стратегическое партнерство наших стран", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на церемонии открытия деловой миссии.Соорганизаторами бизнес-форума "Россия-Индонезия" выступают фонд "Росконгресс" под брендом Roscongress International и Торгово-промышленная палата Индонезии (KADIN).Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и "Школа экспорта".

https://ria.ru/20250411/eksport-2010774511.html

https://ria.ru/20250410/rets-2010451848.html

индонезия

россия

джакарта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индонезия, россия, вероника никишина, джакарта, российский экспортный центр (рэц)