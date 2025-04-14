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Российская делегация прибыла на бизнес-форум "Россия - Индонезия"
Российская делегация прибыла на бизнес-форум "Россия - Индонезия" - РИА Новости, 14.04.2025
Российская делегация прибыла на бизнес-форум "Россия - Индонезия"
Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым прибыла на бизнес-форум "Россия - Индонезия" в Джакарте, передают корреспонденты РИА... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T11:48:00+03:00
2025-04-14T11:48:00+03:00
2025-04-14T11:48:00+03:00
индонезия
джакарта
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денис мантуров
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ДЖАКАРТА, 14 апр - РИА Новости. Российская делегация во главе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым прибыла на бизнес-форум "Россия - Индонезия" в Джакарте, передают корреспонденты РИА Новости с места событий. Мантуров посещает Индонезию в качестве сопредседателя Российско-Индонезийской Совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству для проведения 13-го заседания комиссии, запланированного на 15 апреля. Кроме того, Мантуров 14 апреля примет участие в пленарном заседании бизнес-форума "Россия – Индонезия". В 2025 году отмечается 75-летний юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией.
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индонезия, джакарта, россия, денис мантуров
Индонезия, Джакарта, Россия, Денис Мантуров
Российская делегация прибыла на бизнес-форум "Россия - Индонезия"
Российская делегация прибыла на бизнес-форум "Россия - Индонезия" в Джакарте