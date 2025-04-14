https://ria.ru/20250414/import-2011202636.html

ЕС приостановил ответные меры против американского импорта

ЕС приостановил ответные меры против американского импорта - РИА Новости, 14.04.2025

ЕС приостановил ответные меры против американского импорта

ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T17:50:00+03:00

2025-04-14T17:50:00+03:00

2025-04-14T17:57:00+03:00

сша

евросоюз

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр – РИА Новости. ЕС подтвердил, что на фоне приостановки пошлин США также приостанавливает с 14 апреля на 3 месяца ответные меры в отношении американского импорта, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии."Европейский союз приостановил свои контрмеры против необоснованных торговых пошлин США, чтобы дать время и пространство для переговоров между ЕС и США", - указывается в документе.Там поясняется, что решение вступает в силу 14 апреля и будет действовать до 14 июля 2025 года."В общей сложности приостановленные контрмеры ЕС охватывают экспорт США на сумму 21 миллиард евро", - отметили в ЕК.

https://ria.ru/20250412/evropa-2010888333.html

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сша, евросоюз, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире