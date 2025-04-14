https://ria.ru/20250414/igroki-2011093524.html

Съезд АИПС собрал игроков рынка спецтехники

Съезд АИПС собрал игроков рынка спецтехники - РИА Новости, 14.04.2025

Съезд АИПС собрал игроков рынка спецтехники

Съезд Ассоциации импортеров и производителей спецтехники (АИПС) прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 9 апреля, в мероприятии приняли участие игроки рынка. РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T10:28:00+03:00

2025-04-14T10:28:00+03:00

2025-04-14T10:28:00+03:00

россия

москва

российские автомобильные дилеры

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

пресс-релизы

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МОСКВА, 14 апр - пресс-служба АИПС. Съезд Ассоциации импортеров и производителей спецтехники (АИПС) прошел в пресс-центре МИА "Россия сегодня" 9 апреля, в мероприятии приняли участие игроки рынка. Программа мероприятия включала два ключевых блока: собрание членов ассоциации и открытую конференцию с участием представителей профильных ведомств, бизнеса, экспертного сообщества и СМИ. Во время собрания был подписан ряд значимых документов. Среди них — соглашение о создании Альянса по защите прав производителей и дилеров техники. В него вошли АИПС, ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) и Ассоциация дилеров сельхозтехники (АСХОД). Документ подписали: директор АИПС Егор Теплов-Барейша, директор РОАД Алексей Подщеколдин и председатель правления "АСХОД" Александр Алтынов. Также был заключен меморандум о сотрудничестве между двумя важными отраслевыми выставками —Eurasian Construction Technology (проводится при поддержке АИПС) и "Авто+Автомеханика Санкт-Петербург". Его подписали генеральный директор АО "РуссВыставка", директор АИПС Егор Теплов-Барейша и генеральный директор выставки "Авто+Автомеханика Санкт-Петербург" Петр Хачатурьян. На конференции обсуждали широкий круг тем — от влияния геополитики на рынок до проблем дистрибуции и производства. Прозвучали выступления представителей научных институтов, ассоциаций и регуляторов. Были представлены промежуточные итоги масштабного исследования, инициированного АИПС. Глава ассоциации обозначил ключевые направления ее работы: закрепление понятий "дистрибьютор" и "дилер" в законодательстве, формирование прозрачных правил для иностранных производителей, реализация поручения президента о правилах возвращении ушедших брендов, снижение утилизационного сбора и пошлин через уточнение таможенных кодов, развитие программ по локализации и трансферу технологий. "За первый год работы АИПС удалось инициировать создание рабочей группы в Минпромторге РФ, в числе первоочередных задач которой — законодательно закрепить понятия дилера и дистрибьютора, защитив таким образом и поставщиков, и потребителей специальной техники. Эта инициатива укладывается в повестку, заданную президентом страны, касающуюся правил возврата иностранных компаний в Россию", — отметил Теплов-Барейша. Съезд стал отправной точкой для дальнейших совместных действий. Участники определили ориентиры развития отрасли и договорились о шагах к формированию справедливого и устойчивого рынка спецтехники в России. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

https://ria.ru/20250411/vystavka-2010636522.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, российские автомобильные дилеры, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), пресс-релизы