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В ХАМАС заявили, что скоро ответят на предложение Израиля по Газе
В ХАМАС заявили, что скоро ответят на предложение Израиля по Газе - РИА Новости, 14.04.2025
В ХАМАС заявили, что скоро ответят на предложение Израиля по Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что изучает полученное от посредников предложение по прекращению огня в секторе Газа и в скором времени даст на него ответ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:53:00+03:00
2025-04-14T23:53:00+03:00
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что изучает полученное от посредников предложение по прекращению огня в секторе Газа и в скором времени даст на него ответ. "Движение ХАМАС подчеркивает, что его руководство с высокой национальной ответственностью изучает предложение, полученное от братьев-посредников, и даст ответ на него в скором времени после завершения необходимых консультаций", - говорится в заявлении ХАМАС. В понедельник вечером египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил, что Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его ХАМАС и ждет ответа движения.
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в мире, египет, израиль, хамас, сектор газа, палестина
В мире, Египет, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
В ХАМАС заявили, что скоро ответят на предложение Израиля по Газе
В ХАМАС заявили, что изучают предложение Израиля по Газе и скоро ответят на него