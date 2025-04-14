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В ХАМАС заявили, что скоро ответят на предложение Израиля по Газе - РИА Новости, 14.04.2025
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23:53 14.04.2025 (обновлено: 23:54 14.04.2025)
https://ria.ru/20250414/hamas-2011264897.html
В ХАМАС заявили, что скоро ответят на предложение Израиля по Газе
В ХАМАС заявили, что скоро ответят на предложение Израиля по Газе - РИА Новости, 14.04.2025
В ХАМАС заявили, что скоро ответят на предложение Израиля по Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что изучает полученное от посредников предложение по прекращению огня в секторе Газа и в скором времени даст на него ответ. РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T23:53:00+03:00
2025-04-14T23:54:00+03:00
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египет
израиль
хамас
сектор газа
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что изучает полученное от посредников предложение по прекращению огня в секторе Газа и в скором времени даст на него ответ. "Движение ХАМАС подчеркивает, что его руководство с высокой национальной ответственностью изучает предложение, полученное от братьев-посредников, и даст ответ на него в скором времени после завершения необходимых консультаций", - говорится в заявлении ХАМАС. В понедельник вечером египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил, что Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его ХАМАС и ждет ответа движения.
https://ria.ru/20250414/makron-2011202004.html
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в мире, египет, израиль, хамас, сектор газа, палестина
В мире, Египет, Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Палестина
В ХАМАС заявили, что скоро ответят на предложение Израиля по Газе

В ХАМАС заявили, что изучают предложение Израиля по Газе и скоро ответят на него

© AP Photo / Emrah GurelФлаг движения ХАМАС
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг движения ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 14 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что изучает полученное от посредников предложение по прекращению огня в секторе Газа и в скором времени даст на него ответ.
"Движение ХАМАС подчеркивает, что его руководство с высокой национальной ответственностью изучает предложение, полученное от братьев-посредников, и даст ответ на него в скором времени после завершения необходимых консультаций", - говорится в заявлении ХАМАС.
В понедельник вечером египетский телеканал Al Qahera News со ссылкой на источники сообщил, что Египет получил предложение Израиля по временному прекращению огня в секторе Газа, передал его ХАМАС и ждет ответа движения.
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В миреЕгипетИзраильХАМАССектор ГазаПалестина
 
 
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