Рейтинг@Mail.ru
Гуцул заявила, что ее пытаются устранить - РИА Новости, 14.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011210926.html
Гуцул заявила, что ее пытаются устранить
Гуцул заявила, что ее пытаются устранить - РИА Новости, 14.04.2025
Гуцул заявила, что ее пытаются устранить
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее пытаются устранить с помощью судебных процессов, поскольку она отстаивает особый статус... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T18:20:00+03:00
2025-04-14T18:20:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011201666_599:181:1122:475_1920x0_80_0_0_3980fb9828dc01cf6f7f2b8564b36452.jpg
КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее пытаются устранить с помощью судебных процессов, поскольку она отстаивает особый статус Гагаузии. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. "Меня пытаются устранить не потому, что я нарушила закон, а потому что я его отстаиваю - закон Гагаузии, ее особый статус, ее право на выбор собственного пути. Они боятся не меня - они боятся народной поддержки, боятся правды, боятся тех, кто не склоняет голову", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов. По словам Гуцул, судебные процессы - это часть целенаправленной кампании, развязанной центральными властями против автономии и против самой идеи особого правового статуса Гагаузии. Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html
https://ria.ru/20250414/advokat-2011118005.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011201666_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_98aa0aeeadfdbbb3b4ea62673a4d65d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Гуцул заявила, что ее пытаются устранить

Гуцул заявила, что ее пытаются устранить за отстаивание особого статуса Гагаузии

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramЕвгения Гуцул в суде
Евгения Гуцул в суде - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Евгения Гуцул в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее пытаются устранить с помощью судебных процессов, поскольку она отстаивает особый статус Гагаузии.
Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Гуцул ответила на решение КС Молдавии ограничить права Гагаузии
Вчера, 16:36
"Меня пытаются устранить не потому, что я нарушила закон, а потому что я его отстаиваю - закон Гагаузии, ее особый статус, ее право на выбор собственного пути. Они боятся не меня - они боятся народной поддержки, боятся правды, боятся тех, кто не склоняет голову", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов.
По словам Гуцул, судебные процессы - это часть целенаправленной кампании, развязанной центральными властями против автономии и против самой идеи особого правового статуса Гагаузии.
Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Адвокат рассказала о введенных судом ограничениях в отношении Гуцул
Вчера, 11:57
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала