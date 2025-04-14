https://ria.ru/20250414/gutsul-2011210926.html

Гуцул заявила, что ее пытаются устранить

Гуцул заявила, что ее пытаются устранить - РИА Новости, 14.04.2025

Гуцул заявила, что ее пытаются устранить

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее пытаются устранить с помощью судебных процессов, поскольку она отстаивает особый статус... РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T18:20:00+03:00

2025-04-14T18:20:00+03:00

2025-04-14T18:20:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 апр - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что ее пытаются устранить с помощью судебных процессов, поскольку она отстаивает особый статус Гагаузии. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. "Меня пытаются устранить не потому, что я нарушила закон, а потому что я его отстаиваю - закон Гагаузии, ее особый статус, ее право на выбор собственного пути. Они боятся не меня - они боятся народной поддержки, боятся правды, боятся тех, кто не склоняет голову", - говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов. По словам Гуцул, судебные процессы - это часть целенаправленной кампании, развязанной центральными властями против автономии и против самой идеи особого правового статуса Гагаузии. Гуцул обвиняют в нарушениях при финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор", а также в злоупотреблениях, связанных с управлением избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html

https://ria.ru/20250414/advokat-2011118005.html

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