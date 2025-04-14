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Гуцул заявила об ограничении в праве общаться со СМИ
Гуцул заявила об ограничении в праве общаться со СМИ - РИА Новости, 14.04.2025
Гуцул заявила об ограничении в праве общаться со СМИ
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул после выхода из зала заседаний заявила журналистам, что суд ограничил ее право на общение с представителями СМИ,... РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T16:37:00+03:00
2025-04-14T16:37:00+03:00
2025-04-14T17:56:00+03:00
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КИШИНЕВ, 14 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул после выхода из зала заседаний заявила журналистам, что суд ограничил ее право на общение с представителями СМИ, сообщил корреспондент РИА Новости."Простите, я не могу сейчас давать комментарии и общаться с прессой. Поймите меня правильно, суд определил такие ограничения", — сказала она.В понедельник прошло судебное слушание по делу о незаконном финансировании запрещенной в стране партии "Шор". Ранее другой районный суд уже назначил Гуцул домашний арест на 30 суток по отдельному делу, связанному с нарушениями в управлении избирательным фондом на выборах в Гагаузии в 2024 году.Главу Гагаузии задержали 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестовали на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток. Защита опротестовала это решение. Как отметила в комментарии РИА Новости адвокат Гуцул Наталья Байрам, действующее судебное постановление не содержит четкого перечня лиц, взаимодействие с которыми запрещено руководителю автономии.Сама руководитель Гагаузии заявила, что продолжит бороться за справедливость. Она также поблагодарила всех, кто приходил поддерживать ее на заседании и проводил митинги.Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились после ее победы на выборах в автономии в 2023 году. Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.Власти республики пытались объявить выборы незаконными, но солидарность с башканом выразил парламент Гагаузии. Тем не менее президент страны Майя Санду так и не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство.
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011177106.html
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010574721.html
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молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, В мире
Гуцул заявила об ограничении в праве общаться со СМИ
Гуцул заявила, что суд ограничил ее право на общение с журналистами